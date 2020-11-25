الأرصاد توضح أسباب تساقط الثلوج: مصاحبة للأمطار الغزيرة والرعدية

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ الساعات الأولى اليوم، إذ تساقطت الأمطار فجرًا على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، وتزداد حدة الأمطار خلال النهار مع شروق الشمس وارتفاع درجات الحرارة، تشمل الدلتا بأكملها والقاهرة ظهرًا، ومناطق من شمال الصعيد، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط لحبات البرد وهبات رياح قوية.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية لـ"الوطن"، أنّ تساقط البرد يكون نتيجة عملية التبريد القوي في طبقات الجو العليا والتي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، فضلًا عن تكون السحب الرعدية التي يصاحب أمطارها سقوط هذه الحبات على بعض المناطق.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة، إنّ حبات البرد أو الثلج تختلف حسب تبريد الغلاف الجوي مع سطح الأرض، إذ تكون الأماكن المعنية بسقوط حبات البرد هي المناطق التي يتساقط فيها الأمطار الغزيرة والرعدية، موضحًا أنّه يصعب تحديد أماكن سقوط الثلوج بشكل دقيق.

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الصادر أمس، الأماكن المتأثرة بالأمطار اليوم وهي على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار اليوم

- السواحل الشمالية: من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من: الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.

- الوجه البحري ومدن القناة: تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

- القاهرة الكبرى: تشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

- شمال الصعيد: تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: "الفيوم - بني سويف - المنيا".

وأضاف شاهين، أنّ حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح والسلوم وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار على القاهرة بعد ساعات قليلة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بتوخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم البقاء في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.