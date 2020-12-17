للمرة الأولى.. طوكيو ترفع مستوى التهديد إلى أقصى حد بسبب كورونا

رفعت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو استعداد المؤسسات الطبية العامة إلى أعلى مستوى، لأول مرة منذ بدء وباء كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت قناة «إن إتش كيه»، اليوم، إنه اكتشفت 822 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» في طوكيو، وكان هذا المؤشر قبل يوم من ذلك 678 حالة.

وسجل أكثر من 48000 حالة إصابة بالفيروس في طوكيو، ولا تزال منطقة العاصمة الأكثر تضررا من العدوى في اليابان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت اللجنة الاستشارية في طوكيو، التي تضم مجموعة من علماء الأوبئة ومسؤولي الصحة، أن المنظومة الطبية في العاصمة على شفا أزمة، وأن الزيادة في عدد المرضى المصابين بـ«كوفيد-19»، تجعل من الصعب تقديم مساعدات طبية أخرى.

وذكرت «إن أتش كيه»، أنه اكتشفت 2993 حالة إصابة باليابان، في اليوم السابق، وتوفي بسبب المرض، 53 شخصا.

وفي المجموع، خلال الوباء، شخص المرض لدى 187725 شخصا في اليابان، وتوفي 2755 بسببه.