بالأسماء.. الكشوف الأولية لمرشحي انتخابات البيطريين بالقاهرة والجيزة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021، مؤكدة أترشح 10 أطباء على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيبا، وترشح لعضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، بينما ترشح لعضوية النقابة الفرعية الجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.

وكان الدكتور محمد حجازي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، قال إنّ اللجنة أغلقت باب الترشح بانتخابات النقابتين الفرعيتين الخميس 10 ديسمبر 2020، وبلغ إجمالي عدد المرشحين 41 مرشحا، لافتا إلى أنّ عمل اللجنة استمر خلال أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء الماضيين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد في الوصول إلى النقابة.

وأوضح حجازي، أنّ أعداد المرشحين على مقاعد نقابة القاهرة بلغ 29 مُرشحا، موزعين على: 10 على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و13 فوق السن، و6 تحت السن، فيما بلغ إجمالي أعداد المُرشحين على مقاعد النقابة الفرعية بالجيزة 12 مرشحا، موزعين على: 2 لمقعد رئيس نقابة الجيزة، و6 فوق السن، و4 تحت السن.

ومن المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في النقابات، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتمّ إلزام كل المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، كما تم خلال الانتخابات التجديد النصفي الأخيرة واختيار نقيب عام للأطباء البيطريين.