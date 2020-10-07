البيطريين: تحرك نقابي ضد تدريب غير الأطباء بمركز الألبان بسخا

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه تواصل أمس الثلاثاء، مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بعد علمه بمشكلة خاصة بتدريب مركز الألبان بسخا لغير الأطباء البيطريين، لبحث الأمر.

وأوضح نقيب البيطريين، في بيان له منذ قليل، أنه أجرى زيارة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، لإدارة مركز الألبان بسخا، بحضور الدكتور سامي درويش نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد عفيفى سيف عضو مجلس النقابة العامة، لبحث موضوع الدورات التدريبية لغير الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن تكون الدورات الفنية التخصصية بما يتواءم مع المؤهل العلمى للمتدربين.

كما تم الاتفاق على تفعيل بروتوكول تعاون تدريبي بين المركز والنقابة، على أن يتم بمقتضى هذا البروتوكول توجيه تلك الدورات التخصصية المهنية للأطباء البيطريين فقط.

وكان المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، قد نظم ملتقى علماء بيطريين مصر 2020، بحضور عدد من كبار القيادات والمسئولين ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية.

وناقش الملتقى التوجهات الحديثة في الممارسات المهنية للطب البيطرى، وسبل التعاون بين المركز العلمي بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، وتلك المراكز العلمية والبحثية، لوضع إطار لتنمية المهارات المهنية، على ضبط السلوك المهنى، والمحافظة على المهنة والطبيب البيطرى من خلال التركيز على منظومة التعليم الطبى البيطرى المستمر.

وأوصى الملتقي بالتأكيد على التعاون المشترك بين النقابه العامه للأطباء البيطريين والمؤسسات البيطرية العلمية، والبحثية في جميع الجامعات والمعاهد البحثية والقوات المسلحة، لتأهيل وتدريب الأطباء البيطريين، وإعداد وتفعيل بروتوكولات التعاون والتنسيق المشترك.

ودعا الملتقى إلى الربط بين أعداد الملتحقين بكليات الطب البيطرى، ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، والاهتمام برفع كفاءة الخريجين، وتقليص الفجوة بين البرامج التدريسية الأكاديمية وبين متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال التواصل مع كافة الجهات المستفيدة من الخدمة وهيئات سوق العمل البيطرى، والتأكيد على ضرورة ارتباط البرامج التعليمية الجديدة المميزة مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي المتاح للخريج بعد التخرج.