وفد «التخطيط» في جولة لمتابعة تطوير المحليات بالمنوفية

تابع وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولته مرورًا على محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بميكنة خدمات المراكز التكنولوجية والتدريب على منظومة بوابة خدمات المحليات، حيث توجه وفد وزارة التخطيط برئاسة اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات إلى محافظة المنوفية.

ومن جهتها، أكّدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة الدائم على متابعة المشروعات التي بدأت بتنفيذها حتى إتمام التنفيذ وتقديم الدعم الكامل في بناء العناصر البشرية القادرة على تحقيق المنظومة المستهدفة.

وتابعت السعيد، أنَّ إتمام العمل بمنظومة بوابة خدمات المحليات، وميكنة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق مشروع التحول الرقمي وتنفيذ ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن في ضوء المشروع.

وأوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات، أنَّ الجولة تضمنت عقد اجتماع مع نائب محافظ المنوفية والمرور على مدن منوف وسرس الليان لمتابعة التدريب.

ولفت إلى الاجتماع الذي عقده وفد الوزارة في مدينه تلا مع رئيس المدينة والإدارات للتعريف بأهداف التدريب والعائد منه استعدادًا لبدء التدريبات على البرامج بمرافقه.

وشدد على أهمية التعاون الوثيق لانجاح المنظومة مع الاهتمام بجودة البيانات لاستخراج تقارير حقيقية.

وتضمنت الجولة كذلك المرور على الإدارات الخلفية بالشهداء لمتابعة تعاون تلك الإدارات مع المركز الأمامي.