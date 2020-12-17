الاتحاد الأوروبي يخطط لبدء حملة التلقيح ضد كورونا في 27 ديسمبر

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لبدء التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تصريح قبيل لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمسؤولين التنفيذيين في شركة «بيونتيك» BioNTech لصناعة اللقاحات، أوضح المسؤول الألماني، «أننا في ألمانيا، إذا جاءت الموافقة كما هو مخطط لها، سنبدأ حملة التلقيح في 27 ديسمبر».

وذكر سبان، أن «الدول الأخرى في الاتحاد تريد أيضا أن تكون قادرة على بدء التلقيح في اليوم نفسه».

وبحسب معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية في ألمانيا، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة يبلغ مليونا و406161 إصابة مؤكدة منها 24125 حالة وفاة.