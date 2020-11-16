"الفيتو" يقف ضد تريليون يورو في الاتحاد الأوروبي للتعافي من آثار كورونا

استخدمت المجر وبولندا حق النقض الفيتو ضد حزمة التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، والتي قدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة تريليون يورو، اعتراضًا على ربط الحصول على التمويل باحترام سيادة القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين في بروكسل، لمناقشة اقتراح مشروع حزمة التعافي، وفقًا لشبكة "يورو نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشارت الشبكة إلى أن المشروع أثار مخاوف حكومتي المجر وبولندا؛ استنادًا إلى أنه يعطي بروكسل الضوء الأخضر لقطع تمويل الاتحاد الأوروبي عن الدول الأعضاء بسبب قضايا سيادة القانون، والتي تشمل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.