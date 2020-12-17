كاش من أسبوع.. السويركي يتبرع بـ10 ملايين لصندوق تحيا مصر

قال مصدر مقرب من سيد رجب السويركي، صاحب محلات " التوحيد والنور" المقبوض عليه في اتهامات بتمويل أنشطة إرهابية تخص تنظيم الإخوان، إنه تبرع قبل أسبوع بـ10 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر. وأوضح المصدر أن أبناء السويركي توجهوا للتبرع بالأموال نقدًا بشكل فوري الأسبوع الماضي، في حقائب، لإيداعها في حساب الصندوق.

بماذا يتحدث عمال التوحيد والنور عن السويركي ؟

يلقب العاملون في التوحيد والنور السيد رجب رزق السويركي بـ"الحاج" بين أوساطهم، ويعرفون تاريخه جيدا وأنه ابن مركز المطرية بمحافظة الدقهلية وأنه مولود عام 1945، وأنه بدأ نشاطه التجاري في أواخر السبعينيات بعد أن قدم إلى القاهرة، حيث بدأ عمله بتوزيع الملابس الجاهزة على المحال بالجملة على دراجة هوائية "عجلة نصر" حتى تربع على عرش تجارة الملابس كتاجر تجزئة تبيع محاله كل ما تحتاجه الأسر المصرية، حتى إنه يمكن لعروس أن تخرج من فرع واحد بكل جهازها.

يؤكد مقربون من "السويركي" أن مؤسسته التي يرأس مجلس إدارتها بشكل مركزي كل شيء في يده وحده رغم ضخامة الكيان الذي يديره، وحتى يسيطر على العالم الكبير الذي يحكمه فقد وضع لائحة عمل قاسية لا تقبل الخطأ ولو 1%، اللائحة لا علاقة لها لا بقانون الدولة ولا قانون العمل ولا علاقة لها أيضا بقواعد حقوق الإنسان، أما قوانين السويركي التي يحفظها العاملون عن ظهر قلب فلا تقبل بتعيين أي شاب من محافظات القاهرة الكبرى وتحديدًا من المناطق التي تقع فيها فروع المؤسسة، وذلك حتى لا ينشغل العاملون بأحوال أقاربهم أثناء العمل مما يؤدي إلى تعطيله، وتشمل المحافظات أيضا بني سويف والفيوم وكفر الشيخ، وإن كان استثناء فمن السويركي نفسه.