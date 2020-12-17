محافظ سوهاج: يجب نشر الوعي بقضية ذوي الإعاقة ودورهم وحقوقهم بالمجتمع

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي لعدد 60 رائدة صحية وريفية للتوعية بمفاهيم وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، والذي نظمته المحافظة بالمشاركة مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

حضر الفعاليات نبيل عزت ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبوالعجب مسئول ملف الإعاقة بديوان عام المحافظة، وعدد 60 رائدة صحية وريفية.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية تقديم سبل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع في كل المجالات، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بمستوى ذوي الهمم ومنحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع.

ونوه المحافظ إلى دور ذوي الهمم البارز ومشاركتهم الفعالة في جميع البرامج التنموية، موجها بنشر الوعي بقضيتهم وعدم فصلهم عن قضايا المجتمع.

ومن جانبه، وجه ممثل الهيئة القبطية الانجيلية الشكر لمحافظ الإقليم على جهوده المبذولة ودعمه للأشخاص ذوي الإعاقة والمبادرات الهادفة لتمكينهم في المجتمع.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية اللازمة عن طريق الرائدات الريفيات حول أهمية تقبل ذوي الإعاقة والتوعية بدورهم وحقوقهم في المجتمع.