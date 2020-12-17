جونسون يدعو البريطانيين لإقامة احتفالات صغيرة بأعياد الميلاد

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، المواطنين إلى الاحتفال بأعياد ميلاد سعيدة على أن تكون «صغيرة»، وأعلنت كل من اسكتلندا وويلز عن نصائح مختلفة بعد ساعات فقط من إعلان تخفيف القيود لمدة خمسة أيام خلال أعياد الميلاد، وذلك رغم المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في تقرير أوردته في موقعها على الإنترنت، إلى أن رئيس الوزراء حث الجمهور على توخي الحذر الشديد خلال موسم الأعياد.

وحذر جونسون في مؤتمر صحفي في 10 داونينج ستريت «مقر الحكومة البريطانية» المواطنين قائلًا: «احتفلوا بعيد ميلاد سعيد صغير، وأخشى أنني أعني بذلك أن يكون قليلا هذا العام».

من جانبه، قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي الذي ظهر إلى جانب جونسون إن التوجيهات المتعلقة بتجمعات أعياد الميلاد هي الآن اجعلها صغيرة، واجعلها قصيرة ومحلية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بموجب الخطط التي تم الإعلان عنها منذ ما يقرب من شهر ، والتي وافقت عليها في البداية جميع أجزاء المملكة المتحدة الأربعة، يسمح لما يصل إلى ثلاث أسر بالاختلاط في الفترة بين 23 و 27 ديسمبر الجاري، غير أن جونسون أطلق مناشدة كي يُنظر إلى هذا الرقم على أنه حد أقصى وليس هدفًا في إنجلترا، كما أنه مع بدء تلقي المرضى الأوائل لقاحات كورونا، اقترح جونسون أيضًا أن يؤخر البريطانيون زيارة الأقارب المسنين، المعرضين بشكل خاص للفيروس، لحين تلقيهم الجرعات.

وتم إخبار أولئك الذين يخططون للاجتماع في يوم عيد الميلاد أنه يجب عليهم عزل أنفسهم قدر الإمكان اعتبارًا من غدا الجمعة فصاعدًا، لتقليل فرصة انتقال المرض خلال فترة الإجازة. كما أنه يجب عليهم أيضًا تجنب السفر والمبيت بعيدًا عن المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.

وقال جونسون إنه سيكون غير إنساني منع الناس من الاختلاط مع الأصدقاء والعائلة في عيد الميلاد هذا العام، لكنه اعترف بأن المعركة ضد كوفيد-19 كانت أكثر صعوبة مما كان يأمل عندما وضع لأول مرة خططًا لتخفيف القواعد.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، «في حين أنه لن يكون من الصواب إدانة الأشخاص الذين وضعوا خططًا ويريدون ببساطة قضاء بعض الوقت مع أحبائهم، فإننا جميعًا - في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، والحكومات على كل المستويات - نطلب منكم التفكير جيدا وبالتفصيل بشأن الأيام في المستقبل، وما إذا كان بإمكانكم فعل المزيد لحماية نفسك والآخرين».

وحذر بيان مشترك أصدرته حكومة المملكة المتحدة ، والحكومة الاسكتلندية ، وحكومة ويلز قائلا: «عيد الميلاد الأصغر هو أكثر أمانًا لعيد الميلاد ، وعيد الميلاد الأقصر هو عيد الميلاد الأكثر أمانًا، إن الطريقة الأكثر أمانًا لقضاء عيد الميلاد هذا هي مع أسرتك أوفي منزلك - ونحن نوصي بشدة أن يكون هذا هو ما تفعله إذا كان ذلك ممكنًا».