بريطانيا تدعم مصر بمليون جنيه إسترليني لمواجهة فيروس كورونا

تعهدت منظمة الصحة العالمية والمملكة المتحدة بتقديم مليون جنيه إسترليني لدعم مصر في معركتها ضد فيروس كورونا، وفق بيان صدر اليوم من السفارة البريطانية في القاهرة.

ووفق بيان السفارة البريطانية سيتم تقديم المبلغ من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لفيروس كورونا.

الدعم موجه لتعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة المصرية للجائحة

وستعمل الأموال المقدمة على تعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة والسكان، ومراقبتها لفيروس كورونا، و مكافحة العدوى والوقاية منه.

وسيسمح هذا التمويل أيضًا لمنظمة الصحة العالمية بتوفير الإمدادات والمعدات الأساسية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية "بي بي إيه" للعاملين الصحيين، كذلك المطهرات ومعدات المختبرات مثل خزانات الأمان ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة.

ومن خلال التمويل، ستوفر منظمة الصحة العالمية أيضًا تدريبًا إلكترونيًا للموظفين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات والمديريات. وسيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال ، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى.

وفي يوليو من هذا العام، حدد السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز ، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط العناصر الرئيسية لتعاون المملكة المتحدة مع مصر في حربهما المشتركة ضد فيروس كورونا.

وتعمل الحكومتان بجد لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكل من مصر والمملكة المتحدة من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية.

وفي أبريل الماضي، أوفت مصر باتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة، حيث أرسلت شحنات من العباءات الطبية لدعم المملكة المتحدة.

سفير المملكة المتحدة: ملتزمون بقيادة الطريق في دعم مصر خلال أزمة فيروس كورونا

وفيما يتعلق بهذا المشروع المشترك الجديد، قال السير جيفري آدامز: "نحن ملتزمون بقيادة الطريق في دعم مصر خلال أزمة فيروس كورونا".

وأضاف: "هذا التحدي العالمي لا مثيل له، ويسعدني أن المملكة المتحدة ومصر تكثفان تعاونهما الإنمائي الثنائي في هذا الوقت، بما في ذلك بشأن القضية الحيوية للرعاية الصحية".

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر إن المنظمة ترحب بتضامن ودعم المملكة المتحدة لزيادة جهود مصر في كفاحها للتغلب على جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن ذلك من خلال تعزيز نظام الصحة العامة وحماية صحة شعبها.