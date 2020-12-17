سعر «البيتكوين» يتجاوز 23 ألف دولارا

جددت العملة المشفرة «بيتكوين»، تحقيق أعلى مستوى لها على الإطلاق مرة أخرى، وفي وقت قصير ارتفعت في 3 قفزات متتالية، وتجاوزت قيمة عملة بيتكوين، 23 ألف دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكسر سعر العملة الإلكترونية بيتكوين الحد الأقصى الأخير، والمتمثل في 23 ألف دولار، في العديد من أكبر بورصات العملات المشفرة.

وكان سعر البيتكوين ارتفع صباح اليوم، وتجاوز حد 22 ألف دولارا، محققا مستوى جديدا بلغ 22058 دولارا، قبل أن يواصل الصعود ويتجاوز حد الـ23 ألف دولارا.