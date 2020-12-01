"بيتكوين" تصعد أكثر من 200% وتسجل أعلى مستوى على الإطلاق

وصل سعر عملة "بيتكوين" أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ اقترب من مستوى 20 ألف دولار، وصعدت العملة الأكثر شهرة في العالم منذ مارس الماضي بأكثر من 200%.

وخلال تعاملات أمس، صعدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 19728 دولارا، إذ ارتفعت بأكثر من 8%، قبل أن تتراجع بعد ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

أما اليوم فقد جرى تداول عملة "البيتكوين"، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، عند 19455.37 دولار.