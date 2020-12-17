تطورات حالة الإعلامية لمياء فهمي الصحية بعد إصابتها بكورونا: محتاجة الدعاء

كشفت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها لازالت في حاجة إلى دعوات الجمهور بشأن التماثل للشفاء.

وقالت لمياء فهمي لـ«الوطن»، إنها تخضع للعزل المنزلي، تحت مراقبة فريق طبي معالج، واصفة الأمر بأنه «دور برد شديد أوي».

وكانت الإعلامية لمياء فهمي، المُذيعة بشبكة تليفزيون الحياة، قد أعلنت قبل يومين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت لمياء، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الحمد لله كورونا»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها والتماثل للشفاء.

وكانت لمياء فهمي عبدالحميد، انتقلت إلى شبكة تليفزيون الحياة، في شهر مارس الماضي، لتقديم برنامج جديد ذات طابع ديني اجتماعي، يحمل اسم «الدنيا بخير».