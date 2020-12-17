أستاذ بطب قصر العيني يحذر: تحور فيروس كورونا يبطل عمل اللقاح

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، بطب قصر العيني، إن اختيار اللقاح المناسب لبدء التطعيم ضد مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يتم من خلال معيار البحث عن الأكفأ والأعلى في درجة الأمان ونتائج الأبحاث العلمية، مضيفا أن مصر لن تبخل في إحضار أي تطعيمات تقي المواطنين من أخطار الأوبئة والأمراض.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح فايزر الأمريكي، تم تحضيره بتكنولوجية متقدمة Rna وهي الحامض النووي، وهو تم عمله بتكنولوجيا لم يتم العمل بها قبل ذلك في طرق تحضير اللقاحات، مشيرا إلى أن اللقاحات الأخرى كالصيني والروسي تم تحضيرها بالطرق العادية المتعارف عليها في تحضير اللقاحات البشرية.

أستاذ الكبد بقصر العيني: تحورات فيروس كورونا في مصر حتى الآن بسيطة

وقال أستاذ الكبد بقصر العيني، إن هناك تحورات بسيطة حتى الآن لا تستدعي القلق ولا تؤثر على جودة وفعالية اللقاحات المنتجة على مستوى العالم، لافتا إلى أنه في حال حدوث تحور جيني كبير في فيروس الكورونا، سيستلزم وقتها تطوير الفاكسين الموجود والمحضر وتعديله ليتماشى مع السلالة الجديدة للفيروس المطورة.

وقال: «على سبيل المثال الإنفلونزا الموسمية، كل موسم لها الفكسين الخاص بها، نظرا لتحورها، ولا يمكن أن نقوم بإعطاء جرعات لموسم سابق بموسم حالي، وكل ما ينطبق على الإنفلونزا ينطبق على الكورونا في حال ثبوت الفيروس»، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض، موضحا أن الكمامة عامل رئيسي في منع انتقال وانتشار المرض بين الأشخاص، وكذلك ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة لاتقل عن متر ونصف بين كل شخص.