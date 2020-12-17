«حماية الشعب الكردية»: لم نهاجم البشمركة.. ونحترم سيادة كردستان

قالت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية، إن ما حدث، أمس الأربعاء، بالقرب من منطقة سحيلا على الحدود، لم يكن هجومًا من قبل قوات وحدات الحماية على أي نقاط تابعة لقوات البشمركة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واتهمت البشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، وحدات حماية الشعب الكردية المسؤولية عن مهاجمة قواتها في المنطقة الواقعة عند الحدود مع سوريا.

وذكرت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية، في بيان أنه «خلال السنوات الماضية كانت هناك دائما عمليات تنسيق مشتركة على طرفي الحدود بين روجافا وإقليم كردستان، في إطار عمليات مكافحة داعش، وذلك حفاظا على أمن واستقرار الحدود. هذا التنسيق سهل الكثير من العقبات التي تحدث عادة في المناطق الحدودية».

وشددت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب، على أن «ما أثير من تصريحات إعلامية حول ما حدث بالقرب من منطقة سحيلا على الحدود، كان مبالغة كبيرة أعطت للحدث حجما أكبر من حقيقته. فما حدث لم يعد سوى مسألة تنسيق بيننا وبين المعنيين في إقليم كردستان»، مضيفة: «وليس هناك أي سبب وجيه يدعو إلى هكذا تصرف».

وأكدت القيادة العامة، «أننا نحترم سيادة إقليم كردستان على أرضه وندعو إلى تركِ سياسة التهجم والابتزاز والاتهامات، كما ندعو لحل المسائل العالقة عبر الحوار والتنسيق المتبادل».