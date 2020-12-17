التحالف العربي يعلن إطلاق الحوثيين صاروخا من صنعاء وسقوطه في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، «إن الحوثيين أطلقوا صباح اليوم الخميس صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة 158 كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة».

وأضاف المالكي،«أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين».

وأكد المالكي،«أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».