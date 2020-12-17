محافظ أسوان يتابع تجديد مستشفى الحميات: تكلف 144 مليون جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، مشروع إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمدينة أسوان والذي تصل تكلفته إلى 144 مليون جنيه ومكون من 5 أدوار ويضم 80 سريرا ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوي بتكلفة 85 مليون جنية والمقام على مساحة 1100 متر، حيث أن المركز يتكون من 3 أدوار ويضم 40 ماكينة غسيل كلوي، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، وهو الذى يتوازى مع تركيب 30 ماكينة غسيل كلوي أخرى بمستشفى التأمين الصحي ضمن أعمال التطوير الجارية بها بتكلفة 150 مليون جنيه.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية تحقيق الجودة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ولتؤدي المستشفى دورها الحيوي في مواجهة الأوبئة والأمراض المتوطنة، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبي لها من إجمالى 112 وحدة صحية ضمن المنظومة، علاوة على 11 مستشفى، وهو الذى يتواكب مع البدء في تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقي الوحدات مع استكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمي حيث تم حتى الآن تسجيل 751 ألف نسمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة 50%.

وطالب بضرورة مراعاة توفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف التخصصات الطبية.