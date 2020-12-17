التضامن تعلن عن 11 خدمة لمركز التوجيه النفسي منها تأهيل ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مركز التوجيه النفسي، هو أحد الأقسام التأهيلية التابعة للإدارة العامة للتأهيل، لافتة إلى أنه يعتبر المركز الرئيسي الوحيد التابع للوزارة، الذي يقوم بإجراء الاختبارات والفحوص النفسية لحالات الإعاقة الذهنية التي ترد إلى المركز من تلقاء نفسها والمحولة من مدارس التربية الفكرية أو مؤسسات وهيئات التأهيل المختلفة.

واشترطت أن يكون المعاق مصري الجنسية أو من المقيمين بها كما يجوز قبول حالات الأجانب المقيمين بمصر بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بفئاتهم المختلفة منذ الميلاد.

11 خدمة يقدمها المركز

يقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات منهاما يلى:

- بطاقة تحقيق شخصية معاق، والإلحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.

- منح شهادات تأهيل.

- توجيه الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة إلى جهات متخصصة للحصول على الخدمة المناسبة.

- تدريب الأخصائيين النفسيين العاملين في هيئات التأهيل المختلفة بالقاهرة والمحافظات على تطبيق اختبارات الذكاء المختلفة.

- كتابة التقارير النفسية.

- إعداد الخطة التأهيلية المناسبة لكل حالة بناءا على التقييم المسبق لقدرات المعاق.

- تدريب العاملين بالمؤسسات التأهيلية على كيفية التعامل مع حالات الإعاقة الذهنية ووضع وتنفيذ البرامج التأهيلية.

- وضع خطط التأهيل الفردية للحالات بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

- وضع الخطط العلاجية للمشكلات السلوكية والاضطرابات المصاحبة للإعاقة.

- متابعة وتقييم الخدمات النفسية والتاهيلية بمؤسسات التثقيف الفكري.

- المساهمة في البحوث الخاصة بتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة .​

وأكدت التضامن، أن الأخصائى يقوم بإجراء اختبار الذكاء لتحديد وتقييم القدرات والمهارات المتبقية لدى الطفل، ثم اجراء البحث الإجتماعى الذى يتضمن التاريخ التطوري للإعاقة، كما يوضح المستوى الإجتماعى والإقتصادى للأسرة .

يتم تحويل الملف الخاص بالطفل بكافة التقارير الفنية الى لجنة فحص طالبي التأهيل لاقرار الخدمة التأهيلية المطلوبة ، بشرط تقديم المستندات التالية :

- 4 صورة شخصية للطفل .

- شهادة الميلاد أو صورة منها .

- صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطفل .