وزير القوى العاملة يشهد الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة في أسوان

شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، اليوم، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد كبير من الشباب والفتيات متحدي الإعاقة.

وأعلن الوزير عن تكليفه لمديرية القوي العاملة بتدشين مرحلة أخرى من مبادرة "مصر بكم أجمل" في أسوان، مطلع يناير المقبل، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأن القيادة السياسية دائما ما تهتم برعاية تلك الفئة وتوجّه المسؤولين إلى توفير كل سبل الرعاية والراحة لهم: "نسعد بأي فعالية تخدم ذوي الهمم ونحن دائما معكم لتلبية طلباتكم".

وخلال الحفل أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إعتبار 2021 هو عام ذوي الهمم بالمحافظة، مشيرا إلى إصدار توجيهات بتوفير كافة إحتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة عند تنفيذ أى مشروع ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة القادمة، بجانب سرعة إجراء حصر شامل لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضم كافة المعلومات الأساسية من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيداً عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم.

وأثناء الإحتفال، وزع الوزير والمحافظ أسوان عددا من عقود العمل والكراسي المتحركة والسمعات الطبية، بجانب البطاطين وكراتين المواد الغذائية، كما سلم شهادات تقدير لأفضل المنشآت التى نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية، وحضر احتفالية "عمالنا مسئوليتنا" للعمالة غير المنتظمة حيث وزع 10 وثائق أمان للعمالة غير المنتظمة من إجمالى 2603 وثيقة مع تسليم دروع وشهادات لشركات المقاولات والمحاجر المساهمة في دعم العمالة غير منتظمة .