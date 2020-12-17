«الصحة»: لدينا خطة لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع اللقاحات بأفريقيا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قدمت الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارتها الحالية إلى الإمارات.

وأضاف أن الوزيرة تبحث خطة توريد الدفعات المتتالية من لقاح فيروس كورونا، كما استعرضت التجربة المصرية في مواجهة الفيروس، وإجراءاتها الاحترازية للحفاظ على أرواح المواطنين، والخطوات التي اتخذتها لاستمرار العمل، إضافة إلى مناقشة الأبحاث التي أجريت على الفيروس.

وأشار إلى لقاء زايد، بالشركة القائمة على أبحاث اللقاحات، لافتا إلى أن مصر تعتبر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، وتوزعه على المواطنين بالمجان.

تحويل مصر إلى مركز لتصنيع اللقاحات

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن اجتماع الوزيرة مع نظيرها الإماراتي، بحث أيضا تحول مصر إلى مركز للقاحات فيروس كورونا في أفريقيا، وبحث إمكانية تكنولوجيا تصنيع الأدوية إلى مصر.

وتابع، «كما أجرت الوزيرة زيارة لمراكز تطعيمات الإمارات، واستمعت إلى شرح مفصل من القائمين عليها، وتطورات الدراسة الإكلينية للقاحات، وما توصلت إليه من نتائج، داعية لسرعة نشرها في المجلات العلمية، لافتا إلى أن الوزيرة تستكمل زيارتها إلى الإمارات وتبحث الجوانب التضامنية بين الدول العربية في مواجهة الفيروس».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر لديها خطة لتكون مركزا للقاحات في أفريقيا، بدأت منذ شهور، لنقل تكنولوجيا التصنيع، وتجهيز خطوط الإنتاج والمصانع، وهناك خطوات استباقية حدثت منذ فترة طويلة بشأن قدرة مصر لتكون قادرة على تصنيع اللقاحات لأفريقيا والشرق الأوسط حتى في الأمراض الأخرى غير فيروس كورونا المستجد.

وعن التعاقد على اللقاحات التي تظهر، كشف أن اللجنة العليا للقاحات تدرس كافة الطلبات الخاصة بالتعاقد على اللقاحات، وهناك طلبات مقدمة واللجنة تفحصها، وأي لقاح تثبت فاعليته ومأمونيته مصر ستتعاقد على كميات منه تكفي الشعب المصري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.