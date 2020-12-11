عاجل.. مصدر: استلام الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الأسبوع المقبل

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسلمت أمس، أول دفعة من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن شحنة أمس هي الأولى من ضمن شحنات ستتسلمها مصر خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن الدفعة الثانية ستكون الأسبوع المقبل، والتي لن تزيد على 50 ألف جرعة، مشيرًا إلى أن اللقاحات ستكون لفئات معينة وهي الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل، وسيتم العمل علي توفير اللقاحات مجانا لكل المصريين وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المصدر عن حفظ الجرعات الأولى من لقاح كورونا داخل ثلاجات التموين الطبي بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، تحت درجة حرارة من 2 إلى 8 مئوية، بمعنى أنه يتم حفظه في الثلاجة بشكل طبيعي.

وتابع أن اللقاح يمكن تخزينه لأطول فترة ممكنة، لأنه عبارة عن جزيئات فيروسية ميتة تعرض النظام المناعي في الجسم إلى الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير، على عكس لقاح فايزر صعب تخزينه بالإضافة إلى سعره العالي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمهما الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.

ولفتت إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.