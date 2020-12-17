منسق منتخب الشباب: أرقام إصابات كورونا تتغير فجأة وهناك شيء غير منطقي

قال وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب، إن المنتخب أجرى مسحة مساء أمس من أجل خوض مباراة تونس وتم إبلاغهم بأن أعداد الإصابات ارتفعت بعد وجود إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذا فإن هناك 16 لاعبا سليما و14 لاعبا مصابا، واللوائح الخاصة بالكاف التي تم تطبيقها في مباراة مصر ضد ليبيا وتم إلغاؤها تشترط وجود 15 لاعبا في قائمة المباراة في الوقت الذي لم تمتلك مصر سوى 14 سليما مستعدا للمباراة.

وتكرر نفس الأمر حاليا بعد أن تم الكشف عن طريق الدكتور وليد منظور الذي أبلغه الاتحاد الإفريقي بإصابة لاعبين جديدين وهما أحمد نبيل لاعب خط وسط النادي الأهلي واللاعب محمود صابر عبدالمنعم، وبحسب اللوائح سيتم احتساب المنتخب منسحبا أمام تونس.

طلبنا من الكاف استثناء 15 لاعبًا في القائمة

وتابع «ماهر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يحاول اختيار اللفظ المناسب لما يحدث مع المنتخب خاصة أن هناك تكرار إصابات في مباراتين متتاليتين والشواهد الحالية تدل على أن هناك أمرا غير سليم يحدث وتم الطلب من الكاف استثناء المنتخب من اللعب بقائمة تضم 15 لاعبا لكن ننتظر.

بنحاول نهدي اللاعبين بعد ظهور إصابتين جديدتين

وواصل: «اللاعبون يتم إصابتهم في الفنادق ليه.. منتخب مصر اللي بيجيب العدوى بـ17 لاعبا بس ما كل المنتخبات بيجيلها إصابة أو اتنين واللاعيبة مش عاوز أقولك بنحاول نهدي فيهم وإيجاد حل للأزمة بسبب وجود شيء غير مفهوم بسبب الإصابات المتكررة للاعبين، وتم نقل الكابتن ربيع ياسين واللاعبين المصابين إلى المستشفى في الساعة السادسة مساء إلى فندق عزل في مدينة قرطاج ويتواجد حاليا مع اللاعبين ويرافقهم دكتور محمد أبوالعلاء الذي حضر صباح اليوم من مصر خصيصا إلى تونس وكذلك الدكتور محمد أمين إخصائي العلاج الطبيعي الذي تعامل من قبل مع إصابة وسيعقد أمين اجتماعا مع رئيس اللجنة الطبية للكاف للتوصل إلى أسباب إصابة اللاعبين المتكررة».

قرار الانسحاب خاص بوزير الرياضة والدولة

واستطرد: «مصر ستلعب 4 مباريات وبعد 6 أيام ستكون مباراة الجزائر وقد يتكرر الأمر الخاص بالإصابات لذا فإن قرارالانسحاب خاص بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدولة المصرية، ماقدرتش أقول أسباب الإصابات والأرقام بتتضارب وتتغير فجأة لذا فالأمر غير منطقي وكل مباراة تتغير الإصابات قبل المباراة بوقت قصير ولا يوجد تأجيل في هذه البطولة لأن المباريات يتم إجراؤها في نفس التوقيت وأكثر منتخب يحصل على نقاط يصعد، ولماذا لا يتم استخدام روح القانون والسماح للمنتخب باللعب بـ14 لاعبًا فاللوائح يمكن أن تتغير وفقا للظروف القانونية ونتمنى أن تحل في الأوقات المقبلة».