أمل مبدي: مسيرة دمج ذوي الإعاقة رسالة لتمكينهم في المجتمع

دمج ذوي الإعاقة.. خطة تعمل عليها مصر قبل سنوات، لإتاحة الفرصة لهم، ومنحهم قدرا أكبر من التمكين، ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، ازداد التوسع في دمج ذوي الهمم، ولم يتوقف الدعم المقدم لهم، وتنطلق غدا، مسيرة لهم تحت سفح الأهرامات، للتأكيد على قدراتهم ومنحهم قدرا من إثبات أنفسهم.

مبدي: المسيرة إحدى فعاليات مبادرة قادرون باختلاف

الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، أوضحت أن مسيرة ذوي الإعاقات التي تنطلق غدا، تحت سفح الأهرامات، أحد فعاليات احتفالية قادرون باختلاف، لكنها في العام الحالي، ستتخذ منحى إقليمي ودولي، حيث يشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يشارك بها أصحاب الإعاقات المختلفة ولأول مرة ضحايا الحروق

وأضافت مبدي لـ«الوطن»، أن المسيرة ستشهد تواجد أصحاب ذوي الإعاقات المختلفة، فيشارك قصار القامة، المكفوفين، متلازمة داون، مصابي التوحد، ذوي الإعاقات الحركية، وغيرهم، مشيرة إلى أنه لأول مرة، يشارك بها ضحايا الحروق، وتهدف المسيرة، إلى التأكيد على أهمية دمج ذوي الإعاقات المختلفة، ولتسليط الضوء على ضرورة التوسع في الاستقلالية، والمشاركة العامة لذوي الإعاقة.

المسيرة لمسافة 5 كيلومترات تحت الأهرمات

وتابعت رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، أن المسيرة ستكون لمسافة 5 كيلومترات تحت سفح الأهرامات، ويشارك بها مايكل حداد سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وسط مجموعة من أقرانه من الرياضيين المصريين من ذوي الهمم.

وأكدت أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحتل ذوي الهمم بمكانة متميزة، ويعيشون في عصور أفضل، كما يدعم الرئيس مبادرة قادرون باختلاف، منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2018، التي يعبر فيها ذوي الإعاقة عن أنفسهم ويظهروا موهبتهم.