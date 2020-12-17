انتحار شاب في طنطا بتناول «حبة الغلة»

انتحر شاب بقرية كفر خضر بمركز طنطا بالغربية، اليوم الخميس، بتناوله «حبة الغلة» السامة.

كان اللواء مدحت هاني، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شاب في حالة إعياء شديدة، ومصاب بحالة تسمم فسفوري، بادعاء تناول «حبة الغلة» وتوفي بعد ذلك.

وبالفحص تبين وفاة «أ. أ. م»، في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية كفر خضر بدائرة مركز طنطا، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وفي وقت سابق، شهد طريق «طنطا- القاهرة»، بنطاق منطقة «كارليتو»، في محافظة الغربية، حادث تصادم بين سيارة نقل «تريلا» وأخرى ملاكي، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأخيرة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل «تريلا»، أمام كافية "كارليتو"، على طريق «طنطا – القاهرة»، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الملاكي، ونقل إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

كما سقط عامل بناء من فوق سقالة، أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية بمدينة طنطا، ما أسفر عن إصابته بجروح واشتباه بكسر في الرقبة ونزيف في المخ، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول «محمد س.»، 30 سنة، عامل، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر في الرقبة، ونزيف في المخ، وتبين سقوطه من أعلى سقالة بعمارة سكنية، في منطقة «كوبري فاروق» بمدينة طنطا.