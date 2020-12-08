مصرع طفلتين تناولتا أقراص حبة الغلال السامة بالخطأ في أسيوط

لقيت شقيقتان مصرعهما، إثر إصابتهما بالتسمم نتيجة تناولهما أقراص حبة الغلال السامة بقرية الزيّرة التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من غرفة الإسعاف بنقل حالتي تسمم لشقيقتين من قرية الزيرة دائرة المركز لمستشفى أسيوط الجامعي مصابتين بإعياء وقىء شديدين.

وبالانتقال والمعاينة تبين نقل كل من "ندى على سعد" 14سنة وشقيقتها "نورا على سعد" 10سنة مقيمتين بقرية الزيرة في ادعاء تناول أقراص سوس وتم نقلهام الى مستشفى اسيوط الجامعى وتوفيتا في طريقهما للمستشفى.

وبسؤال أفراد أسرتهما ذكروا أن الوفاة نتيجة تناول حبة الغلال بطريق الخطأ.

جرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ بالعثور على حالة وفاة داخل سيارة ملاكى رقم 2518 ي ق د مصر بموقف الوادى الجديد، وبالانتقال والإسعاف تبين أن الجثة لشخص يدعى "سيد عبد الراضى محمود" 61 سنة جثة هامدة، وأن الوفاة إثر حادث تصادم السيارة ملكه بالرصيف.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.