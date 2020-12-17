ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته باحتفالية تشكيلية

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، الذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، أن الملتقى يشهد دعما من المحافظة، التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرا إلى أن الملتقى أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسها إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، على الجهد المبذول لإنجاح الملتقى.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق في كلمته، إن هذه الدورة لا تعد دورة استثنائية، ولكنها دورة ناجحة في ظروف صحية صعبة على العالم، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه خلالها، أفرز لوحات عظيمة الإبداع، وأعرب "عبد الوهاب" عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة، وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم، وهو الدكتور مصطفي عبد المعطي.

ووجه عبد الوهاب، الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التي تقام داخل مصر وخارجها، قائلا إن استمرار الملتقى بهذا النجاح يوجه رسالة إلى العالم بأن مصر قوية.

كما وجه "عبد الوهاب" الشكر لجميع الفنانين المشاركين، وخص بالشكر شباب الورشة، قائلا إنهم لا يقلون إبداعا عن الفنانين الأساسيين، وقدم "عبد الوهاب" الشكر لقيادات محافظة الأقصر وعلى رأسهم محافظ الأقصر على دعم المحافظة المستمر للملتقى خلال دوراته السابقة.

وقال الدكتور عماد أبو زيد، قوميسير عام الملتقي، إن مدينة الأقصر ستظل متميزة بخصوصية المكان والتاريخ، مما يمثل مصدر عطاء لا ينتهي، نستمد منه حيوية تنوع الخيال وتمدنا بطاقة الابداع الفني، مضيفا أنها سجل حافل بالسرد البصري لمرويات إنسانية ما زالت تبحث عن كل معاني الفن والإبداع.

وأضاف "أبو زيد" أنه في هذه الدورة الاستثنائية مجموعة من الفنانين بمختلف اتجاهاتهم وميولهم الفنية، بروح الشباب وبمعطيات العصر الحديث وتحديات الواقع، لترسيخ مفهوم ثقافة الاختلاف وحرية التخيل والإبداع الفني، مشيرا إلى أن اللغة التي يمتلكها هؤلاء الفنانين هي الصورة البصرية بما تحمله من مشاعر انسانية، لخلق حوار وتفاعل بصري وثقافي بين الذات والآخر وبين الماضي والحاضر، مؤكدا أنه ليس هناك أصدق من المشاعر الإنسانية للتواصل الفعال والسريع بين الفنانين وبناء جسور من التعاون والمحبة والسلام.

وأعقب ذلك، تكريم الفنان الكبير مصطفى عبد المعطي، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بإهدائه شهادة تكريم من الملتقي، الذي وجه بدوره الشكر لوزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الأقصر على التكريم.

وتلا ذلك توزيع شهادات المشاركة على كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هاني رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأماني موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، ورانيا أبو العزم، وأحمد الشافعي، وأحمد النمر، ودينا صموئيل، وكمال عبد الجواد، وسارة الطنطاوي، وأسماء جنيدي، ونهلة درويش، وأحمد مجدي، وأمنية السيد، ويارا حاتم شافعي.

كما تم تكريم محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، والناقد الكبير والكاتب سيد محمود، بإهدائهما درع وشهادة الملتقى.

واختتمت مراسم حفل الختام بتقديم مقطوعات موسيقية لأساتذة بيت العود العربى: مينا جمال، جورج نبيل وفادي رمسيس، مثل «غدا أجمل»، و«بين النخيل»، و«النيل»، و«الطريق إلى شقلاوة» لنصير شمة، و«البنت الشلبية» لفيروز، و«القلب يعشق كل جميل»، و«ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، و«لونجا رياض» لرياض السنباطي، و«كل دا كان ليه» لمحمد عبد الوهاب، و«الضوء الشارد» لياسر عبد الرحمن.