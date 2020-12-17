ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته باحتفالية تشكيلية
11:53 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
افتتاح المعرض
اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الـ13 من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، الذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر.
وأكد الدكتور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، أن الملتقى يشهد دعما من المحافظة، التي تتمتع بزخم فني وتاريخي عظيم، مشيرا إلى أن الملتقى أصبح نافذة للعديد من المبدعين المصريين والعرب والأجانب، في تعاون واضح ووثيق بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، موجها الشكر لقيادات وزارة الثقافة وعلى رأسها إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، على الجهد المبذول لإنجاح الملتقى.
وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق في كلمته، إن هذه الدورة لا تعد دورة استثنائية، ولكنها دورة ناجحة في ظروف صحية صعبة على العالم، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه خلالها، أفرز لوحات عظيمة الإبداع، وأعرب "عبد الوهاب" عن سعادته بتكريم قيمة وقامة عظيمة، وواحد من أهم الفنانين التشكيليين في مصر والعالم، وهو الدكتور مصطفي عبد المعطي.
ووجه عبد الوهاب، الشكر لوزيرة الثقافة، على دعمها الدؤوب والمستمر لجميع الأنشطة الثقافية التي تقام داخل مصر وخارجها، قائلا إن استمرار الملتقى بهذا النجاح يوجه رسالة إلى العالم بأن مصر قوية.
كما وجه "عبد الوهاب" الشكر لجميع الفنانين المشاركين، وخص بالشكر شباب الورشة، قائلا إنهم لا يقلون إبداعا عن الفنانين الأساسيين، وقدم "عبد الوهاب" الشكر لقيادات محافظة الأقصر وعلى رأسهم محافظ الأقصر على دعم المحافظة المستمر للملتقى خلال دوراته السابقة.
وقال الدكتور عماد أبو زيد، قوميسير عام الملتقي، إن مدينة الأقصر ستظل متميزة بخصوصية المكان والتاريخ، مما يمثل مصدر عطاء لا ينتهي، نستمد منه حيوية تنوع الخيال وتمدنا بطاقة الابداع الفني، مضيفا أنها سجل حافل بالسرد البصري لمرويات إنسانية ما زالت تبحث عن كل معاني الفن والإبداع.
وأضاف "أبو زيد" أنه في هذه الدورة الاستثنائية مجموعة من الفنانين بمختلف اتجاهاتهم وميولهم الفنية، بروح الشباب وبمعطيات العصر الحديث وتحديات الواقع، لترسيخ مفهوم ثقافة الاختلاف وحرية التخيل والإبداع الفني، مشيرا إلى أن اللغة التي يمتلكها هؤلاء الفنانين هي الصورة البصرية بما تحمله من مشاعر انسانية، لخلق حوار وتفاعل بصري وثقافي بين الذات والآخر وبين الماضي والحاضر، مؤكدا أنه ليس هناك أصدق من المشاعر الإنسانية للتواصل الفعال والسريع بين الفنانين وبناء جسور من التعاون والمحبة والسلام.
وأعقب ذلك، تكريم الفنان الكبير مصطفى عبد المعطي، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، بإهدائه شهادة تكريم من الملتقي، الذي وجه بدوره الشكر لوزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية ومحافظة الأقصر على التكريم.
وتلا ذلك توزيع شهادات المشاركة على كل من فيروز سمير، وليد قانوش، هاني رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأماني موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).
ومن شباب الورشة محمد خالد عمران، ورانيا أبو العزم، وأحمد الشافعي، وأحمد النمر، ودينا صموئيل، وكمال عبد الجواد، وسارة الطنطاوي، وأسماء جنيدي، ونهلة درويش، وأحمد مجدي، وأمنية السيد، ويارا حاتم شافعي.
كما تم تكريم محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، والناقد الكبير والكاتب سيد محمود، بإهدائهما درع وشهادة الملتقى.
واختتمت مراسم حفل الختام بتقديم مقطوعات موسيقية لأساتذة بيت العود العربى: مينا جمال، جورج نبيل وفادي رمسيس، مثل «غدا أجمل»، و«بين النخيل»، و«النيل»، و«الطريق إلى شقلاوة» لنصير شمة، و«البنت الشلبية» لفيروز، و«القلب يعشق كل جميل»، و«ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، و«لونجا رياض» لرياض السنباطي، و«كل دا كان ليه» لمحمد عبد الوهاب، و«الضوء الشارد» لياسر عبد الرحمن.