القصة الكاملة لأطول رسالة حب في العالم: لـ بشار الأسد وطولها 2000 متر

أسلوب جديد لجأ إليه عدد من مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد من أجل إعلان تأييدهم له لخوض انتخابات الرئاسة السورية لعام 2021، حيث أعلنوا عن انطلاق فاعلية وطنية تمثل «أطول رسالة حب في العالم» لمن وصفوه بأنه «رجل السلام الأول الرئيس بشار الأسد» وذلك بإطلاق حملة لجمع التوقيعات لتأييده لكن على وثيقة طويلة لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أطول رسالة في العالم.

ونقلت «العربية» عن الموقع الإلكتروني لصحيفة «الثورة» الناطقة باسم النظام السوري، أنه مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية عام 2021 ومع التوجه الشعبي الداعم لمسيرة الرئيس الأسد، فمن المنتظر انطلاق فعالية وصفتها بأنها «أكبر رسالة حب في العالم إلى الأسد».

تفاصيل الرسالة: طولها 2 كيلومتر

وكشفت وسائل إعلام سورية تفاصيل الرسالة والتي ستكون مكتوبة على قطعة قماش يصل طولها إلى 2 كيلومتر، وستحملها سيارة وتحيط بها 14 فتاة من الفتيات الجامعيات بدون الإشارة إلى سبب اختيار 14 فتاة.

وستنطلق هذه الحملة من منطقة جبل قاسيون بدمشق وتحديدًا من مقر قصر الرئيس الأسد ثم ستمر على جميع المحافظات السورية وستعود مرة أخرى لدمشق.

وينظم هذه الفاعلية الأولى من نوعها رحّالة عربي سوري حيث سيجوب المحافظات السورية لجمع توقيعات تأييد ترشيح الأسد متوقعًا بحسب وسائل إعلام سورية أن يجمع 2.5 مليون توقيع من السوريين وسيطالب بعدها بتسجيل هذه الرسالة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتشهد الأراضي السورية أحداثًا مؤسفة واكبت ما يطلق عليه الربيع العربي حيث بدأت الثورة السورية في عام 2011، وواجهتها السلطات السورية قبلما تتدخل بعض القوى الإقليمية فيها وتؤجج من الوضع في سوريا بعد مشاركة المرتزقة في الأحداث وصولًا لانتهاك الإدارة التركية برئاسة أردوغان لأجزاء من الأراضي السورية.