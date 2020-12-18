«الباشا في التخشيبة».. صدفة تقود الأمن لضبط ترسانة سلاح بمنزل ضابط سابق

أحيانا ما تكون «الصدفة» مشهد أو حلقة حاسمة في مسلسل درامي طويل قد تغير دفة الأحداث 180 درجة، وهو ما ينطبق على «باشا الجيزة» ضابط شرطة سابق كان يعيش حياته طولها بعرضها على ذكريات خدمته في وزارة الداخلية، ولكن تأتي الرياح لما لا تشتهي السفن وتأبى «الصدفة» أن يظل سر «الباشا» خفيا لينكشف على يد رجال الأمن.

كان ضابطا بالمعاش مدين لأحد البنوك بمبلغ كبير لم يتمكن من سداده، ولكن البنك كان قد استنفد فرص المفاوضات وبدأ في شق طريقه القانوني، بالفعل حصل على حكم قضائي بأحقيته وسارعت قوة أمنية لتنفيذ الأحكام وداهمت المنزل الضابط في العجوزة فكانت المفاجأة المذهلة، «ترسانة» أسلحة متنوعة في بيت الباشا الكبير، بندقية آلية وبندقية خرطوش، ومدفع رشاش وطبنجتين، وأجهزة لاسلكي ومسدسات متنوعة وكمية من الذخيرة، إضافة إلى 3 قطع سلاح أبيض.

اتخذ رجال الأمن إجراءاتهم القانونية وجرى تحريز الأسلحة المضبوطة واستئذان النيابة العامة، لإلقاء القبض على الضابط والتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات بحيازة أسلحة دون ترخيص وهدفه من ذلك.

5 ساعات تحقيق

بعد 5 ساعات متصلة من التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس ضابط شرطة بالمعاش بتهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء، داخل شقته في العجوزة، بعد أن أدانته تحريات المباحث بأنه بصحة وما ورد في محضر الشرطة وأن المتهم كان يحتفظ بتلك الأسلحة النارية وكان من بينها بندقية آلية ومسدسات وكمية من الذخيرة، وأجهزة لا سلكي، وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق اقتادته الشرطة إلي محبسه لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

بندقية آلية وخرطوش ومسدسات وأجهزة لا سلكي

قررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات وهي عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، و2 طبنجة، ورشاش، وأجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح أبيض، وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

وكلفت النيابة العامة أيضًا المباحث بموافاتها بنتائج تقرير تحريات الأمن العام والمباحث الجنائية، عن مصدر الأسلحة وإذا ما كانت تخص جهات حكومية أم لا.

تنفيذ حكم قضائي كشف الجريمة

أفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن قوة أمنية توجهت إلى منزل الضابط المتهم في شارع القدس بالعجوزة لتنفيذ حكم قضائي ضده لصالح أحد البنوك بتسليم العقار ملكه إلى البنك بموجب أحكام قضائية، لكن الشرطة فوجئت خلال عملية دخول المنزل بوجود ترسانة من الأسلحة داخل إحدى الغرف فتحفظت عليها وتم تحريزها، وتحرر محضرًا بتفاصيل تلك الأسلحة وأخطرت النيابة العامة بها.

القبض على الضابط في كمبوند بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على ضابط شرطة بالمعاش، لاتهامه بحيازة رشاش وأسلحة نارية مختلفة وذخيرة دون ترخيص، في منزله، بعد أن كشفت مكان اختبائه وهروبه داخل كمبوند بأكتوبر، وأعدت أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكنت إحداها من رصده والقبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة العجوزة ثم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.