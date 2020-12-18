صلاح فضل: بدأنا مشروع رقمنة مجمع اللغة العربية للوصول للجمهور «حوار»

في اليوم العالمي للغة العربية، الموافق 18 ديسمبر من كل عام، تحدث الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، الجهة المعنية باللغة، عن مستوى استخدام "العربية" في مصر مؤكدا أن اللغة في مستوى جيد ولم تتراجع كما يرى البعض.

وأكد "فضل" في حواره لـ"الوطن" أن المجمع يبذل جهودا متعددة عبر لجانه الـ30 لرصد المشكلات المتعلقة باللغة، كما يصدر توصياته العلمية للجهات المختصة كالتعليم والإعلام، كما كشف رئيس المجمع عن بعض المشروعات التى يجري العمل عليها ومنها الرقمنة للوصول إلى الجمهور المستهدف

* هل هناك تراجع في مستوى استخدام اللغة العربية؟

- غير حقيقي فلدينا نحو 50 قسما لدراسة اللغة العربية في الجامعات، بعد أن كان لدينا قسم واحد في الماضي، ولدينا كذلك عدد كبير من الكتاب.

* ما أبرز جهود مجمع اللغة العربية للحفاظ على اللغة؟

- المجمع جهة بحثية معنية باللغة العربية، ويعمل على مستويات متعددة، يربطه بالعامة ورجل الشارع هو إنتاجه للمحافل اللغوية، لأنه يصدر عدد من المعاجم منها المعجم الوجيز (الصغير)، والوسيط والكبير، وهي معاجم عصرية بدلا من القواميس الكبيرة، لأنها تحتوي على كل ما جد في اللغة من مستحدثات، وهذا هو أحد مستويات التواصل البسيط مع المستخدم العادي للغة العربية، لكن التواصل الأعمق يكون مع المتخصصين، فلدينا 30 لجنة لوضع المصطلحات الجديدة، وكل العلوم اللغوية والآداب والفنون، وجميع العلوم الإنسانية والطبيعية، ويعمل المجمع على مصطلحاتها الجديدة منذ ما يزيد على 80 سنة، لإنتاج قواميس متخصصة، فأي علم أو فن له اصطلاحات متخصصة، وهذه الاصطلاحات تجدّ فيها تحديثات ومراجعة مستمر، والمجمع يراجع حتى القواميس التي أنتجها من 20 سنة ويحدثها، وهذا هو العمل مع المتخصصين، ومنها القواميس المتخصصة مثل علوم الفلسفة والتاريخ والاجتماع، والجغرافيا، والبيئة والاقتصاد والقانون، والسياسة ولكل العلوم، وكذلك الطب والهندسة والزراعة والبترول، الكيمياء، وجميع العلوم الطبيعية.

* كيف يواكب المجمع تطور الحياة؟

- الشغل الثاني للمجمع دراسة ما جدّ على اللغة العربية من ألفاظ جديدة ومن تراكيب جديدة يترك بعضها ويناقش الآخر ويصدره في كتب، أي ملاحقة تطور اللغة العربية وتبسيطها، كما يقوم المجمع بعمل أبحاث كثيرة في تبسيط النحو العربي، كما نقوم بعمل أبحاث كثيرة في تيسيير تعليم اللغة العربية في المدارس، ويرسلها للموجهين مؤلفي كتب المدارس.

مناهج اللغة العربية غير مشوقة في المدارس

* وما رأيك في مناهج اللغة فى مراحل التعليم؟

- لدينا لجنة في المجمع (اللغة العربية في التعليم)، وبدأنا دراسة المناهج، ووجدنا أنه ليس لدينا الكتب الدراسية المشوقة التي تجعل الطفل والشاب يعشق اللغة ويتعلق بها بيسر وسهولة مثلما يتعلق باللغات الأجنبية عندما يتعلمها، فنحن بحاجة إلى هذا النموذج، والمشكلة تحتاج إلى حلول، وقد أصدر المجمع توصياته لحل هذه المشكلة، ومن هذه التوصيات تيسير اللغة وتقليل القواعد والنحو، كما تفعل كل اللغات الحية، وإدخال نصوص شعرية بسيطة وجميلة وروايات جميلة ليحب الطلاب اللغة العربية.

* إلى أي مدى يتم الأخذ بهذه الأبحاث؟

- يتم الأخذ بها إلى حد ما، لكن الموجهين ليسوا دائما على استعداد للعمل بتوجيهات المجمع، ومن هنا ننتظر صدور قانون حماية اللغة العربية، والذي من شأنها إلزام الهيئات المختلفة يتنفيذ القرارات والتوصيات التي يتخذها المجمع، حتى لا تذهب هذه الجهود هدرا.

* وكيف ترى اللغة في وسائل الإعلام؟

- هناك لجنة للغة العربية في الإعلام، معنية بدارسة المشكلات المستخدمة في الإعلام باعتباره رافدا مهما جدا من روافد نقل اللغة، ويحاول أن يضع لها حلولا وتوصيات، لأنه أحد الوسائط بين المجمع والجمهور، فالتعليم والإعلام هما أكبر وسيطين بين المجمع والمتخصصين والجمهور العادي.

* لماذا لا نشعر بكل هذه الجهود؟

- مردود هذه المجهودات قليل، فالمشكلة في قنوات التواصل (المطبوعات والنشرات) فهي ليست كافية، ويجري العمل على حل هذه المشكلة بالعمل على توظيف التكنولوجيا.

* كيف يتم ذلك؟

- لدينا عدد من المشروعات يجري مناقشتها لتفعيل عمل المجمع، وبدأنا في مشروع مهم لرقمنة المجمع وفتح قنوات التواصل الرقمية بينه وبين المجتمع والمتخصصين، فلدينا موقع بحاجة إلى تنمية وتطوير، وربطه بالمتخصصين (مثلا لو المجمع أصدر قاموس الكيمياء فمن المفترض أن يصل لجميع الكليات التي تدرس الكيمياء في مصر)، وهكذا في كل العلوم.

نجيب محفوظ لم يكتب كلمة واحدة بالعامية في أعماله

* وكيف ينمي الشباب مستوى اللغة لديه؟

- بالقراءة، خصوصا قراءة الأدب، والفنون لأنها تكتب بلغة جذابة، فالقراءة عبر اللغة.

* هل ترى أن العامية طغت على الفصحى؟

- من مهام المجمع التقريب بين اللهجات، وبين الفصحى، وبالفعل اكتشفنا أن 70% من العامية أصلها فصحى تحتاج لتعديل بسيط لكي تكون فصيحة، وأن الـ30% دخلت اللغة من مصادر متعددة، من الفرعونية والقبطية القديمة وكذلك اللغات التي تم الاحتكاك بها مثل التركية والفارسية في العصور الأوربية، وأيضا اللغات الأجنبية التي تم الاحتكاك بها مثل الفرنسية والإنجليزية.

* وما رأيك في توجه بعض الشباب لكتابة الأعمال الأدبية بالعامية؟

- أنا ضد كتابة الرواية بالعامية ومن الممكن استثناء الحوارات فقط (العامية صعبة في الكتابة والقراءة، لأنها لغة نطق)، ونجيب محفوظ لم يستخدم كلمة واحدة عامية في حواراته لكن تشعر أنها فصحى بسيطة، حتى تقرأ كأنها لغة الحياة، أما شعر العامية فهو جميل جدا، وهو مستوى عال من اللغة، و90% من لغة شعر العامية من أصول فصحى، وآخر كتاب لي عن شعر العامية، وتغزلت في العامية.