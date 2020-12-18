الخريطة الكاملة لافتتاح المساجد اليوم: 45 مسجدا في 12 محافظة

حرصت الدولة على تطوير وإعمار بيوت الله عز وجل، مبنى ومعنى، في إطار جهود عمارة المساجد والتصدي لكل شذوذ في الفكر، إذ عملت جماعات الإسلام السياسي على زيادة أعداد الزوايا ذات المساحات الضيقة مقابل المساجد الكبري، لخدمة مصالحها السياسية، وهو ما تصدت له وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، منذ عام 2014، من خلال إحياء المسجد الجامع وبناء المساجد الكبرى على مساحات واسعة بالطراز المعماري الإسلامي.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 45 مسجدا في 12 محافظة، في إطار خطة عمارة المساجد على مستوى إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها.

ومنذ أول سبتمبر الماضي وحتي اليوم، افتتحت وزارة الأوقاف 596 مسجدا، إذ وصل إجمالي ما صرف على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد، أكثر من 6 مليارات جنيه في 6 سنوات، كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مساجد.

وبحسب وزارة الأوقاف فإن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم، هي:

مديرية أوقاف جنوب سيناء:

- مسجد وادي مكتب بقرية وادي فيران مركز أبو رديس.

مديرية أوقاف الغربية:

- مسجد أولاد بصالة بفيشا سليم طنطا.

- مسجد نور الإسلام بالعتوة القبلية بقطور.

- مسجد السلام بطنبارة بالمحلة الكبرى.

مديرية أوقاف البحر الأحمر.

- مسجد آل الشيخ بالغردقة.

- مسجد الحسن والحسين بالغردقة.

مديرية أوقاف المنوفية:

- مسجد الذهبية بزاوية رازين.

- مسجد الرضوان بقويسنا.

- مسجد السادات بالبتانون.

- مسجد الفتح بسروهيت.

مديرية أوقاف القاهرة:

- مسجد مسجد تحيا مصر– الأسمرات 3

مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد عباد الرحمن بعزبة محمود عبد الخالق.

- مسجد الرحمن بعزبة عبد الرحمن سيد أحمد.

- مسجد عفا الله بالعزب.

- مسجد النور بالفوز.

- مسجد أبو سعده بالنصارية.

مديرية أوقاف بني سويف

- مسجد الرحمة بقرية شريف باشا مركز بني سويف.

مديرية أوقاف قنا:

- مسجد الركاكبة بالشرقي سمهود أبو تشت.

- مسجد الرحمة بالنجمة والحمران أبو تشت.

- مسجد الدقانوة بالمحارزة.

- مسجد عبد الرؤوف الشاذلي بالخرائقة.

مديرية أوقاف الوادي الجديد:

- مسجد نزلة الشبان المصرية بموط.

- مسجد الروضة بالقصر.

- مسجد 23 يوليو بموط.

10- مديرية أوقاف الجيزة:

- مسجد الخلفاء الراشدين بدهشور.

- مسجد الشمس بـ 6 أكتوبر.

مديرية أوقاف أسيوط:

- مسجد النور بالبوره مركز أسيوط.

- مسجد درويش بالعدر مركز أسيوط.

- مسجد الرحمة بجبانة منفلوط.

- مسجد الرحمن بنزلة عطية بمركز البدارى.

- مسجد الحرمين بنزالى جانوب القوصية.

- مسجد آل عرنوس بقرية الشناينى صدفا.

- مسجد الرحمة بعرب التتالية القوصية.

مديرية أوقاف دمياط:

- مسجد «وبالوالدين إحسانا» بطريق بور سعيد.

- مسجد العزة بالعنانية.

- مسجد دار السلام بالعنانية.

- مسجد رياض الجنة بالعنانية.

- مسجد الحسن بالعنانية.

- مسجد الصادق الأمين بأولاد حمام.

- مسجد أنس بن مالك بالخلفية.

- مسجد السيدة زينب بدمياط الجديدة.

- مسجد البدري بدمياط الجديدة.

- مسجد الأنصار بدمياط الجديدة.

- مسجد المدينة المنورة.

- مسجد الرحمة بالفؤادية.