«التراث» تتغنى بمختارات من عيون الطرب في معهد الموسيقى

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجى فى الثامنة مساء الأحد 20 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من عيون الطرب العربى منها موسيقى مش عارف لأحمد فؤاد حسن، موشحين (لاه تياه، عجبا لغزال) لفؤاد عبدالمجيد، قلبى عليك يا خي لمحمد الموجى، قاعد معاي لمحمد سلطان، هو الدلال يعنى الخصام لداوود حسنى، حبيبى لعبته الهجر، عينى بترف وسكن الليل لمحمد عبد الوهاب، أنا بستناك وأه لو قابلتك من زمان وموسيقى بعيد عنك لبليغ حمدى، ولا يا ولا محمود الشريف، استعراض الزهور لمحمد فوزى ، عشقاك كتير يا ليل لنجاح الغنيمى، احنا الاتنين لرياض السنباطى الاداء ل أنغام مصطفى، أحمد محسن، حسناء، أحمد الوزيرى، ياسر سليمان وحنان عصام وعازف الكمان أحمد سعيد.

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفنى.