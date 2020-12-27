حصاد 2020.. السيسي يحقق حلم كفر الشيخ: إنشاء مستشفيين ومركز أورام بـ2 مليار

أولت الحكومة المصرية، اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي في محافظة كفر الشيخ، بعد سنوات كثيرة من الحرمان، حيث بدأت في إنشاء مستشفى الطوارئ، وهو الحلم الذي انتظره أهالي المحافظة كثيراً، خاصة عقب افتتاح مستشفى كفر الشيخ الجامعي، الذي ساهم كثيراً في تطوير الخدمة الصحية بالمحافظة.

في سبتمبر عام 2017، بدأ التخطيط لإنشاء مستشفى الطوارئ بتحديد موقعه بجوار مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ضمن المرحلة الثالثة لاستكمال إنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، وخُطط أن يتكون المستشفى من 9 طوابق بمساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع، حيث يتكون من بدروم ودور أرضي و7 أدوار علوية، ويضم 360 سريرا، بينها 45 سرير طوارئ، 160 سريرا للإقامة، و42 سرير رعاية مركزة و30 حضاناً للأطفال، و14 جهاز غسيل كلوي و30 عيادة خارجية و14 غرفة عمليات كبرى وصغرى، وقسم قسطرة القلب ملحق به 4 غرف للقسطرة و11 سرير رعاية مركزة.

وفي 2020 كان الإنجاز الأكبر، حيث أوشك المستشفى على الانتهاء عقب تعليمات القيادة السياسية بتوفير الدعم المالي لاستكمال عملية الإنشاء، بعد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، للمستشفى في شهر سبتمبر الماضي.

و يضم المستشفى، 4 قاعات محاضرات علمية بسعة 160 شخصًا، وقسم خاص للعلاج الطبيعي والتأهيل على مساحة 600 متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيجرى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمواصفات القياسية العالمية، حيث سيجرى استخدام أحدث التقنيات لمنع انتشار العدوى، ومنها نقل الأدوات والمعدات الجراحية المستخدمة في غرف العمليات آليا، من وإلى غرف العمليات ووحدة التعقيم المركزي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام بكفر الشيخ، حوالي ملياري جنيه ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل، ويعد المستشفى إنجازاً كبيراً للقطاع الطبي بالمحافظة، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية هذا العام، من أعمال التشطيبات، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات الطبية خلال عام.

لم يتوقف بناء المستشفيات على أكبر مستشفى للطوارئ في الدلتا، بينما يجري العمل على قدم وساق، بأكبر مركز أورام في الدلتا والذي يجري إنشاؤه حالياً عقب ضمه في عام 2019 و نقل تبعية المركز إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالوزارة، وتم إدراج مشروع استكمال وتجهيز المركز بخطة الوزارة.

ويُقام المركز على مساحة 8876 مترا، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة، وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة طوابق تضم 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه.

ويتكون المبنى من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، وجرى الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65%، وبإنشاء المركز تنتهي معاناة أبناء المحافظة، من السفر للمحافظات المجاورة، منها الإسكندرية والغربية والمنصورة.

كما جرى تطوير المبنى الرئيسي لمستشفى قلين الجديد، بتكلفة 130 مليون جنيه، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث يتكون من جزأين، الجزء« أ»، ويتكون من الدور الأرضي، وهو عبارة عن قسم الأشعة، مخازن الأدوية، محطة الغازات، والمشرحة والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ويتكون من 34 وحدة 33، 1عزل ، وغرفه إقامة للمرضى 10 أسرة منها 9 إقامة، و1عزل " وبنك الدم، والدور الثاني علوي مكون من إقامة للمرضى 61 سرير منهم 57 إقامة، و4 عزل، والدور الثالث علوي مكون من سكن أطباء ويحتوي على 27 سرير، بالإضافة إلى سكن ممرضين يحتوي هو الأخر على 32 سريرا.

ويتكون الجزء«ب» من دور أرضي عبارة عن قسم الطوارئ ويحتوي على 19 سريرا وهي 3 إنعاش، و3 فرز، و6 ملاحظة سيدات، و3 ملاحظه رجال، و3 فحص، و1 عزل، بالإضافة إلى المطبخ والمغسلة، والدور الأول علوي مكون من العناية المركزة للأطفال 16 سريرا وهي 15 سريرا، 1 عزل، وحضانات الأطفال 12 سريرا، فضلا عن النساء والتوليد بعد الولادة 3 أسرة، وإقامة للمرضى 16 سريرا 15 إقامة،1 عزل.

ويتكون الدور الثاني علوي من العناية المركزة بقوة 9 أسرة بينها قسم للعزل، وغرف عمليات تحتوي على غرفة عمليات رئيسية، وغرفة عمليات قيصرية، بها 2 سرير انتظار ما قبل العمليات، بالإضافة إلى غرفة إفاقة 7 أسرة، بإجمالي عدد الأسرة 127 سريرًا.

كما جرى تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى قلين المركزي الجديد، بسعة 9 أسرة، وذلك لخدمة المرضى، حيث يضم مونتور وثلاث أجهزة تنفس صناعى ويعد تشغيله إضافة قوية فى إطار مواجهة فيروس كوررونا المستجد وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة كفر الشيخ.