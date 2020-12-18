5 طرق لتقديم شكاوى المياه والصرف بجهاز حماية المستهلك.. بينها الفاكس

كشف جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن 5 طرق لتواصل المواطنين مع الجهاز لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويرصدها «الوطن» خلال التقرير التالي:

طرق التواصل مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

- التوجه لمقر الجهاز بـ12 حي المصراوية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

– الاتصال التليفونى بأرقام «‪26129611‬ - ‪26129835‬».

– الإرسال بالفاكس على أرقام «‪26129836‬ - ‪26129610‬»

– من خلال الموقع الإلكتروني: http://www.ewra.gov.eg/Pages/default.aspx

– عن طريق البريد الإلكتروني: «info@ewra.gov.eg».

الأهداف الرئيسية للجهاز

- ضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع العمراني والاقتصادي والمناطق الحضرية والريفية والنائية.

- تأمين مواجهة الطلب على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وضمان تلبية احتياجات المستهلكين وتأكيد عنصر الجودة.

- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقرها الدولة.

- تشجيع وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

- دراسة طلبات تعديل التعريفة، وبناء على هذه الدراسات، يتم وضع التوصيات وتقديمها لاعتمادها من مجلس الوزراء.

- مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات المبرمة التي تنظم العلاقة مع المستهلكين.

- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الشركات والمستهلكين في إدراك حقوقهم و التزاماتهم.

- الدراسة والتحقق من شكاوى المستهلكين بغرض تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين والحد من الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين.

سلطات الجهاز

- وضع الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة لتقديم أنشطة خدمات المياه والصرف الصحي أيهما أو كلاهما.

- ويصدر الجهاز رخصة منفصلة لكل خدمة طبقاً لهذه الاشتراطات العامة إلى الأشخاص الاعتباريين، التي تتقدم للحصول على رخصة وتثبت للجهاز أنها صالحة وعازمة وقادرة على تقديم الخدمة طبقا لقواعد وإجراءات الجهاز.

- التأكد من أن محطات مياه الشرب والصرف الصحي تطبق المعايير القياسية الفنية ومقاييس الأداء قبل بدء تقديم الخدمات.

- متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركات.

- وضع معايير أداء للشركات من النواحي الفنية والاقتصادية والمالية.

- إصدار التقارير التي تقدمها الشركات، وكذلك إجراءات الرقابة والمراجعة طبقا للضرورة.