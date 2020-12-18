مبادرة بكفر شكر لعزل أعمدة الإنارة بمحيط المدارس: فيها حاجة حلوة

أطلقت مدرسة الزومرنية الابتدائية بإدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية، مبادرة «الزمرونية فيها حاجة حلوة» حملة جديدة لتغطية ورفع درجات الأمان لأعمدة الإنارة في القرية بالكامل، بتغطيتها بعوازل بلاستيكية، في إطار الإجراءات الإحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أمطار الشتاء، حرصا علي جميع أهالي القرية وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.

وقال سيد جعفر، منسق الحملة، إن المدرسة بدأت بالفعل وقامت بتغطية كل أعمدة الأنارة بنطاق المدرسة والمنطقة المحيطة بها، كما تعهد أبناء القرية من معلمي المدرسة باستكمال المبادرة وتغطية أعمدة الإنارة كلٍ في نطاق محل سكنه بالقرية.

وأوضح جعفر، أن تكلفة تغطية العمود الواحد بمواسير بلاستيك تتكلف 100 جنيه، ثمن الخامات فقط، أما التركيب فهو تبرع من أعضاء الحملة واهالي القرية، مناشدا بسرعة التفاعل مع الحملة لتغطية القرية بالكامل.

من ناحية أخرى، أعلن محمد أبو عيطة، أحد منسقي الحملة ومدرس بالمدرسة، أن المبادرة أطلقت أيضا ملتي تعليمي «أون لاين» تحت مسمى «محمد أبوعيطة التعليمي» تزامنا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطبيق نظام التعليم الجديد، حيث جرى إنشاء هذا الجروب التعليمي.

وأكد محمد أبوعيطة، أنه حاصل على الدورات المؤهلة لإدارة النظام «أون لاين» وأنه ياتي في إطار سياسة التعليم في مصر والنظرة للمستقبل، واستخدام طريق التعليم، مشيرا إلى أن المبادرة تضمن عدة أنشطة وفعاليات فرعية، منها مبادرة «معلم على الهواء» التي يتم خلالها حلقات بث مباشر من الملتقى لتعريف المتابعين بايجابيات نظام التعليم الجديد، الذي يسهم بحق في إنتاج أجيال ليست ناسخة، كما سبق، وإنما أجيال تعتمد في الأساس علي التمكن من المهارة، فمنهم من أطلق عليهم «فصل العباقرة» وهو فصل بمدرسة «مستر محمد»، الذي جعل من فصل العباقرة حديث وإعجاب الجميع.

وأضاف أن مبادرة «معلم علي الهواء» بدأت بشرح منهج الرياضيات للصفوف الأولى ومحاربة الدروس الخصوصية، حيث إنها بالمجان، من خلال تقديم المحتوى بالصورة التي تظهر مدى جمال وإتقان العمل بالنظام الذي أقرته الدولة، فظهر بالمستوى الذي جذب انتباه متابعين من كل الوطن العربي.