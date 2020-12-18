أول تحرك حكومي تجاه قصة «بسنت وياسين».. بلاغ ضد المطرب الشعبي

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من والده، وهو مطرب شعبي، عن طريق نشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد يعلن المجلس اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال، بالإضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بذلك المطرب على «فيس بوك»، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائي بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، وذلك مما أثار استياء شديدا من هذه الأفعال غير المقبولة.

السنباطي: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

وأكدت «السنباطي» أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة أمر غير مقبول ويتضمن تعريض اطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم، واعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.

وأضافت «السنباطي» أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، فيديوهات عديدة لطفل ما زال في السادسة من عمره، يتحدث عن طفلة تدعي «بسنت»، ويحكي عن قصه حبه لها التي انتهت بالخيانة، بعدما تركته من أجل طفل آخر يدعي «ياسين».

وأكد الطفل خلال الفيديوهات، أن «ياسين» دائم الشجار معه من أجل خطف حبيبته منه، ومع تكرار تلك الكلمات على مسامع الأب يوميا من الطفل بعد عودته من الحضانة، قرر المطرب حسام الشرقاوي والد الطفل «محمد» بطل فيديوهات «بسنت وياسين»، توثيق كلمات ابنه التي يعتبرها كوميدية، من أجل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر روح الدعابة على المتابعين الذين تداولوا تلك الفيديوهات على نطاق واسع.