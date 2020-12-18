بقرية الدم والنار.. مقتل سيدة ومزارع في تجدد خصومة منذ 14 عاما بقنا

لقيت ربة منزل ومزارع مصرعها وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، في معركة دموية بين عائلتين بقرية الحجيرات، أو كما يطلق عليها قرية «الدم والنار»، بسبب تجدد خصومة ثأرية بينهما مر عليها 14 عاما.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمقتل «ك.م» ربة منزل، وبرداويلي محمد، 46 عاما، وإصابة شخص ثالث، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية.

وكشفت التحريات الأولية إلى أن الخصومة الثأرية، بين عائلة الرشايدة والهرومة، منذ عام 2006، وتجددت اليوم، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار مما أثار الزعر في القرية.

وقال مصدر أمني، إن تبادل إطلاق النار، في البداية أدى إلى مقتل ربة منزل وإصابة شخص آخر عن طريق الخطأ، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.

وكان المجني عليه «برداويلي»، من عائلة الهرومة، توجه لطرف الخصومة الثاني، حاملا بندقية آلية، وأطلق النار على عائلة الرشايدة، فاطلقوا عليه النيران فأردوه قتيلا بوابل من الرصاص.

وانتقلت قوات من الشرطة، تدعمها قوات أمن مركزي إلى قرية وفرضت كردون أمني، وجار ضبط المتسببين في المشكلة، كما تجري القوات عمليات تمشيط في شوارع القرية، لضبط حاملي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، واستدعاء الطبيب الشرعي لكتابة تقرير مفصل حول القتيلين.

يذكر أن قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، من القرى التي لها خصومات ثأرية كثيرة، ويحتفظ أهلها بالسلاح بكافة أنواعه، لاستخدامه في عملياتهم الثأرية والحفاظ على أنفسهم من المعتدين الذين لهم معهم خصومة ثأرية.

كما يوجد بالقرية عدد كبير ممن عليهم أحكام جنائية منتهية في هذا الأمر بسبب الخصومات الثأرية.

وكانت آخر خصومة ثأرية تم التصالح بها منذ 4 أشهر، تحت إشراف لجنة المصالحات وعمدة القرية.