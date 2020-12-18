سائق «توكتوك» ينقذ شابا سقط في بالوعة صرف مكشوفة بالمحلة

أنقذ سائق «توك توك» اليوم الجمعة، شاب في العقد الثاني من عمره، عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بشارع الجيش بالمحلة الكبرى، والجارِ إعاده تأهيله ورصفه وإنارته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تداولوا مقطع فيديو لسائق «توك توك» أثناء محاولته إنقاذ شاب سقط في بالوعة صرف صحي مكشوفة بالشارع المذكور.

وتضمن الفيديو مشهد الإنقاذ، حيث ظهر السائق، ويدعى محمد رضا المعجباني، مقيم بقرية الدواخلية، بمركز المحلة، وهو يلقى حبلا داخل البالوعة المكشوفة، لإنقاذ شاب سقط بداخلها.

وعقب تداول الفيديو، سادت حالة من السخط والغضب الشديدين بين الأهالي، لترك المسؤولين البالوعة وهي مكشوف، مناشدين الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، للمطالبة بتغطية جميع البالوعات المكشوفة، لما تشكله من خطر على حياة المارة، منعا لتكرار الحادث خلال الفترة الجارية طوال أعمال الصيانة بالشارع.

وفي المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الإقليم، بضرورة التنسيق الكامل مع المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالضرورة تشكيل لجنة لصيانة بلاعات الصرف الصحي المكشوفة، حفاظا علي ارواح المواطنين.

كما وجه المحافظ بضرورة التحرك الفوري، بالتنسيق مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بأهمية السعي وراء استكمال خطط المشروعات الجارية من أعمال رصف وإنارة وإحلال تجديد شبكات والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ في تعليمات أيضا، على ضرورة إلزام جميع المقاولين والمتعهدين بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة في موعدها حفاظا على أرواح المواطنين.