محافظ الغربية يتفقد لجان مركز ومدينة المحلة الكبري

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم في جولته الخامسة، سير العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية بمركزي المحلة وطنطا.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد اللجان الفرعية رقم 19 و 20 بمدرسة عبدالمجيد سليم الابتدائية، واللجان الفرعية رقم 21، 22و 23 بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، ثم أكمل المحافظ تفقده باللجان الفرعية رقم 67 و 68 بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة واللجان رقم 69، 70، 71 و 72 بمدرستي لأحمد عرابي الإعدادية بنين عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بنين بمدينة المحلة الكبرى.

وتابع المحافظ جولته في مركز المحلة بتفقد اللجان الفرعية رقم 97 و 98 بمدرسة عبدالعال أبو هيش الابتدائية بقرية الهيام بمركز المحلة الكبرى، حيث أستقبله الأهالي بالهتاف وبكل مشاعر الحب.

وأشاد المحافظ بمدى إقبال المواطنين من جميع الفئات، وسيولة العملية الانتخابية بلجان القرية.وأثناء الجولة، استمع المحافظ لاستفسارات المواطنين وأجاب عليها وكذالك استمع لمشاكلهم ووعد بحلها على الفور.

واختتم المحافظ جولته بتفقد اللجان الانتخابية رقم 77 و 78 بمدرسة شبشير الصحة بمركز ومدينة طنطا، حيث أشاد بمدى إقبال المواطنين والتزامهم بالإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.