النيابة تأمر بتسليم «طفل الحشيش» لجدته من أبيه وحبس والديه

بعد 24 ساعة من تحقيق النيابة العامة في واقعة فيديو طفل الحشيش، قررت حبس والدي الطفل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب طفلهما وإجباره على تعاطي الحشيش، وإحالتهما إلي الطب الشرعي لتحليل المخدرات وتسليم الطفل لجدته من ابيه لرعايته.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بفيديوهات التعذيب وتعاطي الحشيش، وظهر خلالها الزوجين وهما يجلسان داخل غرفة بجانب طفلهما على سرير ويجبرانه على تعاطي الحشيش، حيث قالت الأم:«متذدش على صدرك يا واد»، ويشرحان له كيفية تدخين الحشيش بألفاظ خارجة، وتبين أن فيديو الحشيش مدته 8 دقائق، وفيديو التعذيب مدته 5 دقائق، وأن والدة الزوج هي التي قدمت تلك الفيديوهات إلي الشرطة وطالبت بمحاسبة نجلها وزوجته على تصرفاتهما ضد حفيدها.

تعذيب الطفل لرفضه الإقامة مع والديه

أوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كانا يعذبان طفلهما البالغ من العمر 6 سنوات بالضرب المبرح، بسبب رغبته في الإقامة مع جدته ورفضه الإقامة معهما بعد خروجهما من السجن، وأن تلك الفيديوهات وصلت إلي جدة الطفل من أبيه فقررت إبيلاغ الشرطة حتى تتخذ الاجراءات القانونية مع المتهمين، حفاظًا على الطفل من الضياع خاصة وأن أبويه لا يأمنان على رعايته بسبب تصرفاتهما غير الأخلاقية وإجباره على تدخين الحشيش.

وجاءت أقوال والد الطفل في تحقيقات النيابة العامة مدعيًا أنه كان يمزح مع نجله وزوجته ولم يقصد إجباره على تعاطي السجائر، كما أنه لم يكن لديه النية لإعطاء السجائر لنجله مرات عديدة، وأنكر الأب تعاطيه للحشيش، وأوضحت تحريات المباحث أن الأب مسجل خطر وزوجته، اعتادا تعذيب ابنهما البالغ من العمر 6 سنوات، ما أدى إلى إصابته بكسر في ذراعه، علاوة على صعقه بالكهرباء، لرغبته في الإقامة بصحبة جدته، التي تولت تربيته، خلال قضاء المتهمين عقوبة السجن في عدد من القضايا، وتبين أن والد الطفل مسجل خطر، ووالدته سبق اتهامها في عدة قضايا جنائية واحيلا إلي النيابة التى قررت حبسهما على ذمة القضية.