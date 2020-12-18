انطلاق تصوير فيلم «أهل الكهف» لعرضه في 2021

بدأت أسرة فيلم أهل الكهف تصوير أول مشاهده بالقاهرة، وذلك استعدادا لبدء عرضه في 2021 بدور العرض المصرية والعربية.

الفيلم من تأليف الكاتب الكبير توفيق الحكيم، ومعالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الدراما أمثال خالد النبوي وغادة عادل وفتحي عبدالوهاب.

ونشر الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر الصور عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، والتي جمعته بالمخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور، وعلق: «دعواتكم.. الحلم ابتدى يتحقق.. فيلم أهل الكهف عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر إخراج عمرو عرفه إنتاج وليد منصور.. يارب يا كريم ألف حمد وألف شكر».

تدور قصة فيلم أهل الكهف عن عام 250 ميلاديا، والمقرر أن يتم تصويرها في عدد كبير من الدول الأجنبية من بينها أيرلندا، كما سيتم التصوير في دولتين عربيتين منهم المملكة المغربية على أن يكون الفيلم جاهزا للعرض مع نهاية شهر مايو المقبل حتى يتمكن عرضه مع موسم أفلام عيد الأضحى في حال تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فكرة فيلم أهل الكهف كانت ستنفذ أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ولكن عدد كبير من المنتجين كانوا يخشون استكمال الفكرة بسبب مصاريفها وتمويلها إلى أن قرر المنتج وليد منصور تقديمها.

يذكر أن الكاتب أيمن بهجت قمر يستعد حاليا لتقديم فيلم آخر جديد بعنوان تحت تهديد السلاح ومن المقرر أن يتم بدء تصويره خلال الأيام المقبلة وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وفتحي عبد الوهاب، وريهام عبد الغفور، و مي عمر، وبيومي فؤاد، وأحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي.