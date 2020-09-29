خالد الجندي: أهل الكهف كانوا يمشون ويفتحون أعينهم أثناء النوم

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم، عن عامر ناهز 91 عامًا، قائلًا: "نتقدم بخالص العزاء لشعب الكويت الشقيق في وفاة أميرها، وللأمة العربية والإسلامية جمعاء".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، "رحمة الله عليه وغفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأبدله خيرًا".

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أهل الكهف، عليهم السلام، عندما تستيقظوا من نومهم، وجدوا أن كل شيء في أجسادهم لم يتغير، وذلك لتوقف مراحل النمو التي تحدث في الجسم توقفت، مثل طول الشعر أو الأظافر.

وتابع: "لو اطلعت عليهم لفررت منهم، لازم ناخد بالنا أن ربنا قال كده في القرآن الكريم، لأن أصحاب الكهف، كانوا يتحركون ويتمشون في الكهف ويفتحون أعينهم، وهم نائمون، بتعليمات من المخ، حتى لا يصابوا بتيبس العضلات وقرح الفراش، وهذه المعجزة التى حدثت ونومهم لمدة ٣٠٠ سنة، فلو نظر أحد لهم لفزع ورعب".