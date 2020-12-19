خلطة الموت من البانجو المعدل وراثيا.. حكاية موضة مخدر «الهيدرو» القاتل

يوم الثلاثاء الماضى، ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، القبض على عدد من العناصر الإجرامية الذين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وخلال استهداف المتهمين تم العثور 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما، ومبلغ مالى.

لكن اللافت للنظر، هو ضبط كمية من مخدر «الهيدرو»، الجديد، وهو عبارة عن المادة الفعالة لمخدر البانجو «معدلة وراثيًا» وزنت 10 كيلو جرام وتبلغ قيمتها مليون جنيه .لكن ما هى حكاية المخدر الجديد وسبب اطلاق تلك التسميات عليه وما مدى خطورته

* ما هو مخدر الهيدرو أو التعويذة

هو عبارة عن نبات مخدر معد وراثيا بمركبات كميائية ، لزيادة قدرته التخديرية، وفقا للواء دكتور عبدالوهاب الراعى الخبير الأمنى والمتخصص فى مكافحة المخدارت، والذى شرح ذلك بقوله إنه نبات يشبه أوراق البانجو، ويتميز باللون الأخضر الفاتح، ويتم تعاطيه عن طريق التدخين، ويحوى مواد تسمى الإتروبين والهيوسين والهيوسيامين، مشيرا إلى أنه معروف بين المتعاطين باسم «الفودو» أو «الهيدرو»، واسم شهرته «التعويذة» وينتشر بكثافة فى المناطق الشعبية.

* أعراض التعاطى

مثل كل المخدرات يسبب «الهيدرو» أعراضا مشابهة لباقي المخدرات، بحسب «الراعي» لكنه يزيد عنها بأنه يسبب عدم السيطرة التامة على الجهاز العصبي، وتخديره تماماً، وتصيب المتعاطي لتلك المادة المخدرة باحتقان شديد واحمرار بالوجه وحشرجة في الصوت واتساع في حدقة العين، وعندما ينتهي تأثيره على المتعاطي تزيد الهلاوس السمعية والبصرية التي يشعر بها المتعاطي، لكن بصورة أكبر من باقى الأنواع المخدرة ويسبب استمرار تعاطيه النحافة والضعف العام وقلة النشاط والحيوية، وكذلك اختلال في التوازن واضطراب في الجهاز الهضمي وشعور بالانتفاخ والتهاب المعدة، ويؤدى أيضا إلى حدوث تضخم في الكبد وتآكل ملايين الخلايا العصبية، ويعرض أيضا للذبحة الصدرية وارتفاع الضغط وفقر الدم، ويسبب فقدان مؤقت للذاكرة وهلوسة بصرية.

* كيف يباع المخدر

يباع مخدر الفودود في مصر حسب مصدر أمنى على شكل أكياس تحتوى على 3 مليجرامات من المخدر، وتتنوع الألوان بين الأسود والأخضر والأصفر بحسب بلد المنشأ، ويتراوح سعر الكيس الواحد200 إلى 250 جنيها، ويستمر مفعول مخدر الفودو ما بين نصف ساعة وساعتين، وتستمر الهلاوس طوال هذه الفترة لكنها تنتهي بانتهاء مفعوله، ولا تخلف وراءها سوى عيون حمراء ولسعة بالحنجرة وشيئا من فقدان الاتزان، وأصبح أكثر انتشارًا.

* ضربات متلاحقة

وجهت وزارة الداخلية ضربات قوية لمروجى هذا النوع من المخدرات حيث تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته كمية من المخدر، وزنت 2,55 كيلو جرام كما تم ضبط 33 كيلو من الفودو فى سيارة نقل حاول سائق تهريبها من سيناء الى القاهرة لترويجها على عملائه حيث تم ضبطه وبحوزته تلك الكميات فى مكان سرى بالسيارة اعده خصيصا لترويج تلك الشحنات.