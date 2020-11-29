ضبط عنصر إجرامي جلب كمية من مخدر الفودو والاستروكس تقدر بـ 20 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، بجلب كمية كبيرة من بودر الحشيش الصناعى (المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس) بواسطة أحد الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية أمكن ضبط الطرد البريدى "قادماً من إحدى الدول الأجنبية عبر إحدى شركات الشحن السريع" ، وقد أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من بودر الحشيش الصناعى المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس وزنت 20 كيلو جرام).

وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمحيط سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وضبط بحوزته (كمية لبودر الحشيش الصناعى المادة الفعالة لمخدرى الفودو والأستروكس وزنت 25 جرام) .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (20,000,000) عشرون مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.