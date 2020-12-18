إحباط محاولة تهريب «شِيَش وسجائر إلكترونية» بمطار برج العرب

أحبطت إدارة جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الشِيَش والسجائر الإلكترونية والعدسات الطبية والهواتف المحمولة، بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، اشتبه محمود الجزار، رئيس الوردية، في الراكبة «و. م» جزائرية الجنسية، التي ظهرت عليها علامات القلق والارتباك عند اجتيازها منطقة إتمام الإجراءات الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل أشياء تود الإقرار عنها أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، فأجابت بالنفي كتابة في الإقرار الجمركي.

وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز فحص الأمتعة X-Ray حيث تم تأكيد الاشتباه بمعرفة الكيميائي محمد توفيق، مسؤول الفحص.

وبالعرض على مرسي عبدالستار، مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من سعيد محمود، ومهند صبري، مأموري الحركة، وريهام محمد، رئيس قسم التعريفة، تحت إشراف محمود الجزار، رئيس الوردية، لتفتيش أمتعتة الراكبة، بحضور صلاح الدين حسين، بالأمن الجمركي، ومحمود يعقوب، بمكافحة التهرب الجمركي.

وبتفتيش أمتعة الراكبة تبين وجود 238 قطعة شيش وسجائر إلكترونية ومستلزماتها و86 قطعة عدسات طبية لاصقة ومستلزماتها و9 هواتف محمولة وساعات ذكية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها، وبلغت القيمة الجمركية للمضبوطات 275 ألفا و700 جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 16 لسنة 2020.