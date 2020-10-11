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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل

كتب:

أيمن حمزة
01:46 ص | الأحد 11 أكتوبر 2020
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل

أحبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة الاشتباه المقدمة من طارق عبدالمنعم مدير إدارة الأمن الجمركي، وطاهر بخاطره مدير إدارة المكافحة وكذلك مذكره الاشتباه المقدمة من، وليد عيسى مدير إدارة الوديعة مفادها اعتزام الراكب ع. ع. ع القادم من إيطاليا على طائرة خطوط ويز إير تهريب أصناف مخالفة.

وتم تمرير الحقائب على جهاز x-ray بمعرفة، مرسي عبدالستار فتلاحظ وجود كثافات معتمة.

وبالعرض على سعد عبادي مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة جمركية لكشف المشمول، فتبين وجود 1568 عبوة أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة داخل الحقائب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 604850 جنيها، فقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية تحرير محضر ضبط جمركي رقم 12/2020.

يأتي ذلك بناء على تعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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