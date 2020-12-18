باحث مصري: الهواتف الذكية ستصنع بمواد صديقة للبيئة مثل الورق

علق الدكتور ضياء محمد أبو الفتوح باحث بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، على مشاركته ضمن فريق بحثي إسباني توصل إلى إنتاج الكهرباء من الحرارة الناتجة عن مواد صديقة للبيئة، قائلًا إن الورق من الممكن أن يوفر كهرباء طبقًا لهذا البحث، إذ أن مادته الأساسية «السليلوز» عازلة مثل الخشب والكرتون، وأمكن تحويله إلى مادة موصلة للكهرباء حتى تكون صديقة للبيئة.

حولنا السليلوز إلى مادة موصلة للكهرباء

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «dmc»، أن العالم كان يعتمد على أشبا الموصلات لكي تكون المكون الأساسي للأجهزة الإلكترونية، لكنه أصبح مضطرا إلى البحث عن مواد صديقة للبيئة لكي تكون أهم مكونات الأجهزة الإلكترونية: «استطعنا استغلال إحدى السلالات البكتيرية التي تنتج السليلوز، واستطعنا تحويلها إلى مادة موصلة للكهرباء، لكي تكون صديقة للبيئة».

وتابع: «هناك نماذج من الهواتف المحمولة أصدرتها شركات مثل سامسونج وهواوي وغيرهما لأجهزة عبارة عن شاشة ورقية موجود عليها كل البيانات، وبالتالي فإننا لن نحتاج إلى كل المكونات الداخلية للهواتف الذكية إلا في حيز بسيط، لكن بقية الجهاز سيكون عبارة عن ورقة، والمشكلة الأساسية هو إنتاج هذا النوع من الأجهزة على مستوى واسع».

وواصل: «الهاتف الذكي اللي كان بيتطبق أعلنت عنه شركة سامسونج عنه، ودلوقتي أصبح موجود في السوق، يعني ممكن نلاقي هواتف مكونة من مواد إلكترونية صديقة للبيئة على مستوى التطوير متاحة في الأسواق خلال سنوات قليلة للغاية».