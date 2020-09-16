أحمد حلمي يكشف سبب منعه لأبنائه من حمل هواتف ذكية ومشاهدة التلفزيون

أكد الفنان أحمد حلمي، أن عمله كسفير للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونسيف، ساعده في تربية أبنائه "لي لي وسليم ويونس".

وقال حلمي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إن ابنته لي لي لم يكن معها هاتف ذكي، ولم تحصل عليه إلا قريبًا، مشيرًا إلى أنه لا يسمح لأبنائه بأن يحملوا هواتف ذكية وآيباد وأجهزة إلكترونية حديثة، ويرتبطوا بها.

وأضاف: "منى مبتحبش تخلي العيال مشدودين لحاجة بشكل فيه إدمان، والحاجات دي بميعاد وحساب، ومفيش تلفزيون طول الوقت، وممكن وقت الغدا بس، وبيتفرجوا على ألماني ولو احنا في طريق سفر طويل، بعد ما يزهقوا، نشغل لهم فيلم وعدا ذلك لا بلاستيشن ولا أي باد".

وتابع: "أنا بعذر أي أب وأم بيزعق في العيال"، مضيفًا: "بتزعق عشان خلقك ضاق، ولا بتزعقي عشان تربي، ولو بتزعقي عشان مش قادر لازم متزعقش، ولو بتزعق عشان تربي غلط الزعيق، والضرب بيعمل عقد نفسية للأطفال".