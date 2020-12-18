أول جولة لرئيس مدينة إسنا الجديد بالقرى: تفقد محطة مياه ووحدة صحية
08:45 م | الجمعة 18 ديسمبر 2020
جولة رئيس مدينة إسنا
تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، المجالس القروية، ورافقه خلال الجولة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، والأمير محمد مصطفى، رئيس قرية الحلة.
وتعتبر جولة نصير هى الأولى له، عقب صدور قرار تعيينه رئيسا للمدينة.
وتأتي الجولة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبحث كافة العقبات والمشكلات التي تواجه أبناء المدينة.
وخلال الجولة، تم المرور على دائرة الوحدة المحلية بقرية الحلة، وخلالها تم تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالحلة، التي تم إنشائها ضمن عدد من الوحدات الصحية بمركز اسنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تم تفقد «نصير» محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الحلة، التي تعمل على تغذية قرى الحلة والحليلة والكلابية، بجانب المرور على شوارع القرية.
وخلال الجولة، شدد نصير على الاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، وقص وتقليم الأشجار، والعمل على تلبية متطلبات المواطنين في إطار القانون.
وأكد نصير على أنه سوف تتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز لقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين، وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، ورضا المواطنين.
وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية، خوفا على سلامة العاملين والمواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي طالبت بها وزارة الصحة.
يذكر أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا منتصف الأسبوع الماضي بتعين ابراهيم نصير، رئيسا لمدينة إسنا، خلفا للمهندس محمد سيد، الذي أحيل للمعاش بعد قضاء 5 أعوام رئيسا للمدينة.