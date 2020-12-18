أول جولة لرئيس مدينة إسنا الجديد بالقرى: تفقد محطة مياه ووحدة صحية

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الجمعة، المجالس القروية، ورافقه خلال الجولة عبد الرحيم طايع، نائب رئيس المركز، والأمير محمد مصطفى، رئيس قرية الحلة.

وتعتبر جولة نصير هى الأولى له، عقب صدور قرار تعيينه رئيسا للمدينة.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بضرورة متابعة مدى الانضباط وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية، وكذلك التصدي لكافة أشكال المخالفات الإدارية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وبحث كافة العقبات والمشكلات التي تواجه أبناء المدينة.

وخلال الجولة، تم المرور على دائرة الوحدة المحلية بقرية الحلة، وخلالها تم تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالحلة، التي تم إنشائها ضمن عدد من الوحدات الصحية بمركز اسنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم تفقد «نصير» محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الحلة، التي تعمل على تغذية قرى الحلة والحليلة والكلابية، بجانب المرور على شوارع القرية.

وخلال الجولة، شدد نصير على الاهتمام بمستوى النظافة بالطرق العامة والداخلية، وقص وتقليم الأشجار، والعمل على تلبية متطلبات المواطنين في إطار القانون.

وأكد نصير على أنه سوف تتم المتابعة اليومية لكافة المصالح الخدمية داخل المركز لقياس مدى الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والمخالفين، وانتظام سير العمل وتحقيق الصالح العام، ورضا المواطنين.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المصالح الحكومية، خوفا على سلامة العاملين والمواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي طالبت بها وزارة الصحة.

يذكر أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا منتصف الأسبوع الماضي بتعين ابراهيم نصير، رئيسا لمدينة إسنا، خلفا للمهندس محمد سيد، الذي أحيل للمعاش بعد قضاء 5 أعوام رئيسا للمدينة.