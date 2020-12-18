عشان متقولش كورونا.. الصحة تحسم الجدل مجددا حول أعراض الإنفلونزا

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي أثير علي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية خاصة مع ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا والدخول في الموجة الثانية للفيروس، والأحاديث التي تشير أن كل دور برد هو إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن أعراض كل من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية متشابهين، وقالت إن الإنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.

أعراض الإنفلونزا ارتفاع درجة حرارة وكحة 10 أيام

وأوضحت أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وتابعت: هناك عدة طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وهي غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، واستخدام المطهرات الكحولية على اليدين فى حال عدم توفر الماء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان مستجدات فيروس كورونا وكشفت عن تسجيل 548 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا ووفاة 25 حالة جديدة.